Le bilan de la dengue s’alourdit à 11 morts depuis janvier dans le Sud

Le nombre de cas de dengue dans le Sud a augmenté de 97% au cours des huit premiers mois de l’année par rapport à l’année 2024, selon le dernier rapport de l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Au 3 août, le Sud a enregistré plus de 44.400 cas de dengue et 11 décès liés à la dengue, contre seulement 22.473 cas et sept décès à la même période l’an dernier.

Environ 70% des 11 décès signalés concernaient des adultes.

Le nombre de cas de dengue dans le Sud au cours des six premiers mois de 2025 était équivalent à celui de toute l’année 2024, a indiqué le Dr. Luong Chân Quang, chef du Département de contrôle et de prévention des maladies de l’Institut.

Les résultats des tests effectués sur près de 500 échantillons de sérum montrent que le virus de la dengue de sérotype 2, également connu sous le nom de DENV-2, est prédominant depuis 2022, a-t-il fait savoir lors d’une réunion sur la réponse à la dengue et aux maladies infectieuses qui s’est tenue mardi 12 août à Hô Chi Minh-Ville.

Le DENV-2 provoque souvent d’importantes épidémies et présente un taux de maladie grave plus élevé que les autres types, a-t-il précisé.

Le taux de cas graves est actuellement de 2,3%, soit l’équivalent de la moyenne sur plusieurs années. Le taux de mortalité reste faible, à 0,027% chez les adultes et 0,021% chez les enfants.

Concernant le chikungunya, aucun cas n’a été détecté par les systèmes de surveillance dans les provinces frontalières, a-t-il précisé. Cependant, il existe un risque d’entrée au Vietnam du virus chikungunya.

Le chikungunya est une maladie virale transmise à l’humain par la piqûre des moustiques-tigres Aedes albopictus et Aedes aegypti. Bien que rarement mortelle, cette maladie peut causer des douleurs significatives et une incapacité prolongée, affectant la qualité de vie des personnes touchées.

Au 3 août, le Sud a enregistré 36.141 cas de fièvre aphteuse et 11 décès. Le nombre de cas a augmenté de 31,7% par rapport à la même période l’an dernier.

On prévoit une augmentation des infections mains-pieds-bouche à la rentrée scolaire. Par ailleurs, la région a enregistré 38.850 cas de rougeole et sept décès au cours de cette période.

VNA/CVN