Vente en ligne ouverte pour la liaison ferroviaire internationale Hanoï - Nanning

La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a annoncé le lancement officiel de la vente de billets en ligne pour la ligne ferroviaire internationale de passagers reliant la gare de Gia Lâm aux gares situées sur l’itinéraire Gia Lâm - Nanning (Chine), via son site web officiel : https://dsvn.vn.

Les voyageurs peuvent également acheter leurs billets directement aux guichets des gares ferroviaires du pays

La VNR collabore activement avec les chemins de fer chinois afin d’étendre prochainement la vente en ligne à d’autres destinations au-delà de Nanning, telles que Guilin Nord, Hengyang, Changsha, Zhengzhou et Pékin Ouest, pour le train international MR1, en service les mardis et vendredis. Actuellement, les billets pour ces trajets prolongés doivent encore être achetés en gare.

Entre le 26 mai et le 30 septembre 2025, quelque 8.400 passagers ont emprunté cette ligne internationale, dont 20% de Vietnamiens, 75% de Chinois et 5% d’autres nationalités, illustrant l’importance croissante de cette liaison ferroviaire pour la mobilité régionale.

Le train a repris du service fin mai depuis la gare de Gia Lâm. Le temps de trajet vers Nanning a été considérablement réduit, passant de 14 à environ 11 heures. Les procédures d’immigration simplifiées contribuent également à rendre le voyage plus fluide et plus attractif pour les passagers.

