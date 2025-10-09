Un vice-Premier ministre inspecte les préparatifs de la Foire d’Automne 2025

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a effectué, le 8 octobre, une inspection des préparatifs de la Foire d’Automne 2025, prévue du 20 octobre au 5 novembre au Centre d'expositions du Vietnam à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Cet événement sera le plus grand du genre au Vietnam, avec environ 3.000 stands répartis sur 100.000 m². Il réunira les 34 provinces et villes du pays, ainsi que des ministères, agences, entreprises publiques et privées, et entreprises internationales.

À ce jour, 33 des 34 localités et 13 grandes entreprises publiques ont confirmé leur participation et réservé leurs stands. La construction débutera une semaine avant l’ouverture de l’événement.

Conçue comme une grande opération de promotion du commerce, la foire vise à stimuler la demande intérieure, dynamiser la production et le commerce, développer les canaux d’import-export et renforcer l’engagement des entreprises comme du public.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué les efforts du ministère de l’Industrie et du Commerce, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de Vingroup et des autres organes concernés pour avoir respecté le calendrier et assuré la qualité du travail. Il a demandé une révision finale de l’identité visuelle et du logo de la foire avant leur publication officielle.

Le design du stand standard doit être finalisé avant le 13 octobre et ceux des stands spéciaux avant le 17 octobre.

Concernant la communication, le vice-Premier ministre a demandé d’organiser une conférence de presse le 12 ou 13 octobre pour présenter la foire. Il a exhorté l’ensemble des ministères, agences, localités et entreprises concernées à informer activement les médias de leurs activités et contributions à cet événement.

VNA/CVN