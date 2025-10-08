Vingt jeunes vietnamiens honorés pour leur belle vie en 2025

Le Comité central de l’Union de la jeunesse du Vietnam a annoncé les 20 lauréats inspirants du prix "Jeunesse inspirante de belle vie" 2025, récompensant les jeunes dont les actions témoignent de compassion, de solidarité et d’un fort sentiment d’appartenance.

Les prix seront remis lors d’un gala les 10 et 11 octobre à Hanoï.

Créé en 2017, ce prix récompense les jeunes exceptionnels dont les actions nobles et humaines reflètent la solidarité, la compassion et l’esprit communautaire.

Organisé chaque année par le Comité central de l’Union de la jeunesse du Vietnam en collaboration avec la société TCP Vietnam, ce prix récompense ceux qui incarnent la bienveillance et la responsabilité sociétale au quotidien.

Cette année, le comité d’organisation a sélectionné les lauréats parmi 84 candidatures représentant divers horizons et professions.

Pour figurer sur la liste, chaque personne, et en particulier les jeunes, doit apporter une contribution significative, diffuser une énergie positive et inspirer les autres à vivre avec empathie et responsabilité.

Ils sont la preuve vivante que la jeunesse vietnamienne d’aujourd’hui perpétue fièrement les riches traditions du pays, nourries de connaissances, de créativité et d’un esprit d’intégration mondiale.

Huit ans plus tard, 192 personnalités exceptionnelles ont été honorées. Elles proviennent de domaines variés, tels que le bénévolat, la santé, l’éducation, les technologies, la culture et les arts, les sports, ainsi que la défense et la sécurité nationales.

Parmi les 20 lauréats de cette année figurent la chanteuse Nguyên Thi Hoa (Hoa Minzy), le chef de village Mua A Thi, Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyên Bao Ngoc et le coureur Vu Tiên Manh.

Hoa Minzy a non seulement connu le succès dans sa carrière musicale, mais elle a également apporté une contribution constante à la communauté. Elle participe activement à des actions caritatives, soutient les personnes en difficulté et use de son influence pour promouvoir un esprit de vie exemplaire, inspirant la bonté, la compassion et la générosité chez les jeunes.

Le chef Thi du village de Hang Pu Xi, dans la province de Diên Biên, est un jeune leader pionnier issu d’une communauté ethnique minoritaire. Il a activement encouragé les villageois à abandonner leurs coutumes désuètes, à appliquer les sciences et les technologies à la production et à développer des modèles économiques performants, contribuant ainsi significativement à la lutte contre la pauvreté dans son village.

Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyên Bao Ngoc est un brillant exemple de la jeune génération talentueuse, instruite et bienveillante.

En tant que directrice exécutive de Miss Monde Vietnam 2025, elle a mis son influence à profit pour promouvoir des projets éducatifs, des initiatives de protection de l’environnement et des collectes de fonds caritatives.

Par ailleurs, l’athlète Vu Tiên Manh, membre de l’équipe paralympique d’athlétisme du Vietnam, malgré son handicap, s’est entraîné avec une détermination extraordinaire, obtenant des résultats impressionnants sur la scène internationale et faisant la fierté de la nation.

Il a reçu un certificat de mérite du président du Comité populaire de Hanoo pour sa performance exceptionnelle aux 12es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games 12) en 2023.

VNA/CVN