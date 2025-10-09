Humanité et entraide : la Garde côtière vietnamienne aux côtés du peuple philippin

La Garde côtière du Vietnam a apporté son soutien humanitaire aux Philippines pour faire face aux conséquences du super typhon Bualoi et d’un puissant séisme de magnitude 6,9, qui ont gravement touché plusieurs localités de la ville de Cebu.

Le bilan provisoire fait état de 69 morts, de plus de 150 blessés, de la destruction de plus de 3.500 habitations et de dégâts estimés à plus de 1,7 milliard de pesos.

Conformément aux directives du ministère vietnamien de la Défense et du commandement de la Garde côtière du Vietnam, une délégation conduite par le général de brigade Trân Quang Tuân, commandant de la Région 2 de la Garde côtière, à bord du navire CSB 8002, actuellement en visite de travail auprès des Garde-côtes philippins, a participé aux efforts conjoints de secours aux côtés des autorités et de la population locales.

Le 8 octobre, les officiers et soldats de la délégation vietnamienne ont parcouru plus de 100 km depuis la position d'ancrage du navire jusqu'à la province de Bogo, lourdement impactée par le séisme, pour y mener leurs activités d'assistance. La délégation a remis une tonne de riz, ainsi que des nouilles instantanées, des rations de survie et de l'eau en bouteille aux autorités et aux résidents.

En parallèle, le personnel médical du navire CSB 8002 a collaboré avec les services de santé des garde-côtes philippins pour organiser des consultations médicales gratuites et distribuer des médicaments à la population.

Ces actions de la Garde côtière du Vietnam et du navire CSB 8002 illustrent un geste noble de solidarité et d’amitié entre le peuple vietnamien et la communauté internationale.

Elles contribuent également à promouvoir dans la nouvelle ère l’image des “Soldats de l’Oncle Hô” que sont les garde-côtes vietnamiens, dévoués à la paix, à l’humanité et à la coopération régionale.

