Les rivières baissent dans le Nord mais les risques de glissements de terrains persistent

La tendance est à la décrue dans les fleuves et rivières dans le Nord après les pluies diluviennes continues provoquées par le typhon Matmo, mais les risques de glissements de terrains planent toujours sur de nombreuses localités, notamment dans les régions de basse altitude et de montagne.

Photo : VNA/CVN

Dans les régions montagneuses des provinces du Nord, en raison de plusieurs jours de pluies torrentielles ces derniers jours, le niveau des eaux reste élevé dans les cours d’eau et les sols saturés deviennent plus propices aux glissements de terrain même lorsque les pluies baissent en intensité ou se sont calmées.

Le 9 octobre, la région allant du sud de Quang Tri à Huê, le littoral du Centre-Sud, les hauts plateaux du Centre et le Sud connaîtront des précipitations généralement comprises entre 15 et 40 mm, localement de plus de 80 mm.

Dans l’après-midi et la soirée du 9 octobre, les hauts plateaux du Centre devraient s’attendre à des averses et orages épars, avec 10 à 30 mm de pluie, voire plus de 60 mm en trois heures dans certains endroits. Des pluies localement fortes pourraient provoquer des crues soudaines sur les petites rivières et ruisseaux, des glissements de terrain sur les pentes raides et des inondations dans les zones basses.

La station hydrométéorologique de la province de Bac Ninh a signalé que le débit de la rivière Câu à Phuc Lôc Phuong a déjà dépassé le niveau d’alerte 3 de 1,62 m, soit une hausse de 0,22 m par rapport à son niveau historique, pour arriver à 9,62 m, tandis que la rivière Thuong est monté à 18,37 m à Câu Son, dépassant le niveau d’alerte 3 de 2,37 m, soit 0,76 m de plus que son record historique.

Le Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Bac Ninh a enregistré jusqu’à mercredi soir 8 octobre 3 morts, 1.800 foyers isolés, 10.000 foyers évacués, 162 m de digues érodés et affaissés, 102 routes inondées, 8.000 ha de rizières et de cultures et 1.400 ha de vergers submergés.

Selon la station hydrométéorologique provinciale, les rivières Câu et Thuong devraient descendre lentement dans le midi et l’après-midi du 9 octobre mais les autorités craignent particulièrement les inondations généralisées dans les zones riveraines basses dans les communes et les quartiers des bassins de ces rivières.

Des unités d’intervention d’urgence ont été déployées pour renforcer les digues, évacuer les habitants des zones vulnérables et assurer une surveillance 24 heures sur 24. Les administrations locales recommandent à la population de se tenir informée des alertes météorologiques, d’éviter les zones basses ou riveraines et de se préparer à des évacuations d’urgence à court terme.

VNA/CVN