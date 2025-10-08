Le typhon Matmo laisse derrière lui un sillage de destructions au Nord

Selon les premières données du Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), les fortes pluies qui ont suivi le typhon N°11 (Matmo) ont provoqué d’importants dégâts dans plusieurs provinces du Nord.

>> Typhon Matmo : le PM ordonne la préparation aux inondations et glissements de terrain

>> Tuyên Quang : alerte maximale pour risques de crues et glissements de terrain

>> Quarante-cinq points de blocage routier devraient être dégagés dans la soirée

>> Trois morts et quatre disparus à la suite des effets résiduels du typhon Matmo

Le bilan humain provisoire fait état de 13 morts et disparus ainsi que 7 blessés.

À 17h00 le 8 octobre, près de 22.600 ha de rizières et de cultures vivrières étaient inondés ou détruits, près de 17.000 habitations submergées, et des centaines de milliers de têtes de bétail et de volaille ont péri ou ont été emportées par les eaux.

Particulièrement préoccupante, une rupture de barrage s’est produite à la centrale hydroélectrique Bac Khê 1, dans la province de Lang Son. Les autorités locales ont toutefois détecté le risque à temps et évacué environ 800 familles avant la rupture, évitant ainsi de lourdes pertes humaines.

Les inondations ont touché 16.900 maisons, dont 5.100 à Thai Nguyên, 7.290 à Cao Bang, 3.000 à Lang Son, 1.055 à Hanoï et 330 à Tuyên Quang. En outre, 1.600 habitations se trouvent isolées, et 710 autres ont subi de graves dommages.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan agricole, 1.040 têtes de bétail et plus de 217.000 volailles ont été tuées ou emportées.

Le réseau routier a également subi de lourds impacts : 66 points de blocage ont été signalés sur les routes nationales en raison d’éboulements et d’inondations, tandis que la ligne ferroviaire Hanoï - Dông Dang a dû suspendre son trafic. De nombreuses routes provinciales et rurales demeurent submergées et coupées.

Les autorités locales poursuivent les opérations de secours et d’évaluation des pertes.

Face à cette situation, quatre délégations gouvernementales, dirigées par le Premier ministre et les vice-Premiers ministres, se sont rendues sur le terrain dans les provinces de Thai Nguyên, Bac Ninh, Cao Bang et Lang Son pour inspecter les efforts de secours.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a en outre signé la décision N°2221/QD-TTg, débloquant 140 milliards de dôngs (5,3 millions de dollars) du budget central de 2025 pour une aide d’urgence aux quatre provinces sinistrées : 50 milliards pour Thai Nguyên, Cao Bang, Lang Son et Bac Ninh recevant chacune 30 milliards.

De son côté, le Comité national de défense civile a publié la dépêche officielle N°14, appelant à une vigilance accrue et à une préparation active face aux crues exceptionnelles sur les rivières Câu et Thuong.

VNA/CVN