Bientôt la Foire d'Automne 2025 à Hanoï

La Foire d'Automne 2025, un rendez-vous économique d'envergure, se tiendra du 20 octobre au 5 novembre à Hanoï, promettant de dynamiser les échanges commerciaux et d'investissement au Vietnam.

>> Hanoï crée un héritage avec des souvenirs qui racontent une histoire

>> Hanoï : 80 ans d’indépendance vietnamienne retracés au Centre national des expositions

>> Ouverture de la foire EWEC-Dà Nang 2025

Photo : VNA/CVN

L'événement, qui devrait compter environ 3.000 stands répartis sur 10 halls d'exposition, accueillera des organisations, entreprises et coopératives nationales et internationales de tous les secteurs économiques.

Lors de la conférence de presse du ministère de l'Industrie et du Commerce, le 8 octobre, Lê Hoang Tai, directeur adjoint de l'Agence de la promotion du commerce, a rappelé la dépêche officielle du 25 septembre du Premier ministre Pham Minh Chinh, confiant au ministère de l’Industrie et du Commerce la coordination de l’événement, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Vingroup, le Centre d’exposition du Vietnam (VEC), ainsi que d’autres ministères, organismes et localités.

L’objectif est clair : stimuler le commerce, l’investissement et la consommation, renforcer les liens économiques et dynamiser les activités d’import-export.

Le Hoang Tai a indiqué qu’une délégation gouvernementale et ministérielle avait effectué une inspection du site le 8 octobre. Malgré un calendrier serré, grâce aux directives du Premier ministre et à la coordination entre les organes compétents et les 34 villes et provinces du pays, la Foire d’automne devrait se dérouler dans de bonnes conditions.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a insisté sur l'importance politique de cet événement. "Il ne s'agit pas seulement d'un événement de promotion du commerce, mais aussi d'un événement d'une signification politique importante, prolongeant le succès de la célébration du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (A80)", a-t-il déclaré, appelant les médias à une large diffusion de l'information pour assurer le succès de la foire.

VNA/CVN