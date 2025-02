La coopération entre Nanning (Chine) et les localités vietnamiennes en plein essor

La coopération entre la ville de Nanning et les localités vietnamiennes a obtenu de nombreux résultats importants dans divers domaines, jouant un rôle de premier plan dans les échanges entre le Vietnam et la Chine. C’est ce qu’a déclaré Hou Gang, secrétaire du Comité municipal du Parti communiste chinois (PCC) et maire de Nanning, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Selon Hou Gang, la ville entretient des relations d’amitié avec Hai Phong, Bac Ninh et Bac Giang, et développe des échanges avec d’autres localités comme Ha Nam, Lang Son et Mong Cai. Pour dynamiser ces liens, un mécanisme de consultation "Nanning + Multilatéral" a été mis en place, facilitant la coopération économique, commerciale et culturelle.

En 2024, le commerce entre Nanning et le Vietnam a atteint 1,6 milliard d'USD, représentant 42,1% des échanges entre Nanning et l’ASEAN. Le Vietnam est devenu son premier partenaire commercial, et Nanning joue un rôle clé dans l’accès des produits agricoles vietnamiens au marché chinois.

Sur le plan logistique, le transport routier entre Nanning et Bac Ninh, Bac Giang s'effectue en 12 heures, tandis que le train express Chine - Vietnam reliant Nanning à Hanoï en 20 heures est désormais quotidien.

Dans le domaine culturel et éducatif, Nanning intensifie les échanges culturels et artistiques, offrant des bourses à des étudiants vietnamiens et développant la formation professionnelle. Les liens touristiques se développent également, avec de bons signes.

Pour 2025, Année des échanges humanistes Vietnam - Chine, Nanning prévoit d’organiser plusieurs événements majeurs, notamment le Congrès des villes d’amitié du corridor économique Nanning - Hanoï, des formations à l’intention de fonctionnaires vietnamiens et des échanges entre jeunes talents. La ville chinoise entend poursuivre ses projets culturels, sportifs touristiques et éducatifs.

VNA/CVN