Le fret ferroviaire Chine - Vietnam s'envole en janvier

Le bureau à Nanning de China State Railway Group Co, Ltd, l'entreprise nationale chinoise qui gère le réseau ferré et l'exploitation du transport ferroviaire en Chine, a signalé une augmentation extraordinaire du transport de marchandises entre la Chine et le Vietnam en janvier, la province du Guangxi ayant exporté 3.062 EVP de marchandises vers le Vietnam, en hausse de 760% en rythme annuel.

Photo : China.org/CVN

Le transport de marchandises de la gare de Nanning en Chine à la gare d'An Viên au Vietnam ne prend que 14 heures, ce qui constitue un avantage en termes de temps et de rentabilité.

Huang Wenhan, membre du personnel du centre logistique ferroviaire de Nanning, a signalé une forte croissance dans diverses catégories de produits depuis le début de l'année. Les expéditions de panneaux de fibres, d'écrans LCD et de moteurs diesel ont connu des augmentations d'une année sur l'autre de 1.000%, 254% et 33%, respectivement.

En outre, une gamme de marchandises du Nouvel An lunaire telles que des bonbons, des boissons, du carton décoratif et des assaisonnements ont connu des volumes d'expédition de pointe à la mi-janvier, avec un train de marchandises transfrontalier supplémentaire ajouté quotidiennement pour répondre à la demande.

En réponse à la demande croissante de transport le long de la ligne ferroviaire Chine - Vietnam, l'entreprise a renforcé sa coordination avec les clients pour mieux comprendre leurs besoins et personnaliser les plans de transport. En outre, les autorités douanières et les services concernés des deux pays ont renforcé l'échange d'informations pour accélérer la manutention du fret et améliorer l'efficacité du transport ferroviaire.

Les trains de marchandises au départ du Guangxi ont relié 25 provinces et villes de Chine, facilitant le transport de marchandises vers divers pays de l'ASEAN, dont le Vietnam, le Laos et la Thaïlande, améliorant ainsi l'efficacité des échanges commerciaux entre la Chine et l'ASEAN.

VNA/CVN