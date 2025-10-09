Le PM Pham Minh Chinh appelle à une mobilisation générale contre la drogue

Jeudi matin 9 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence nationale en ligne à Hanoï. Dédiée au Programme cible national de lutte contre la drogue jusqu’en 2030, cette réunion a connecté 34 villes et provinces à plus de 3.300 communes, quartiers et zones spéciales à travers le pays.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné que l’objectif principal était d'unifier les perceptions, orienter les actions et renforcer la détermination politique nécessaire à la mise en œuvre du programme. Pour cela, il a instruit tous les niveaux de définir clairement leurs responsabilités selon la devise des "six clartés" : clarté des personnes, des tâches, des responsabilités, des compétences, du calendrier et des résultats.

Le Premier ministre a rappelé que la lutte contre la drogue a toujours été une priorité majeure du Parti et de l’État, avec de nombreux programmes et stratégies déployés ayant apporté des résultats positifs. Cependant, la situation reste complexe, les affaires, les arrestations et les saisies continuant d’augmenter. Le Vietnam fait face au risque de devenir un point de transit de la drogue dans la région, tandis que la toxicomanie se propage dans les écoles et touche de plus en plus de jeunes, provoquant de graves conséquences sociales et économiques.

Selon lui, la lutte contre la drogue ne relève pas uniquement des forces de police, mais doit mobiliser l’ensemble du système politique, de l’échelon central aux collectivités locales. Il a appelé à l’engagement conjoint des ministères, des autorités locales, du Front de la Patrie, des organisations politiques et sociales ainsi que de toute la population, notamment au niveau communal, considéré comme la cellule de base du système.

Mettant en avant la devise des "trois réductions" - réduction de l’offre, de la demande et des effets néfastes -, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’éliminer les zones à risque liées à la drogue, en particulier dans les établissements scolaires, tout en renforçant la sensibilisation, l’éducation et la responsabilité communautaire. Il a invité les participants à proposer des solutions concrètes pour prévenir la drogue dès la racine, démanteler les réseaux criminels, améliorer l’efficacité du traitement et de la réinsertion, et renforcer la coordination intersectorielle afin d’intensifier la communication et la prévention.

Poursuivant son intervention, le Premier ministre a rappelé l'instruction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, sur l'objectif ambitieux de faire des provinces et des villes des zones exemptes de drogue. La réussite de cet objectif, jugé réalisable, aurait un impact social considérable pour le pays.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Selon le rapport présenté à la conférence, le Programme cible national de lutte contre la drogue jusqu’en 2030 a été formellement approuvé par le ministère de la Police. Cette approbation est conforme aux Résolutions de l’Assemblée nationale (N°163/2024/QH15) et du gouvernement (N°50/NQ-CP), qui définissent le cadre juridique, les missions et les solutions précises du plan.

Ce programme vise à mobiliser la force globale du système politique et de la population, à placer les collectivités locales au cœur de l’action, et à déployer de manière synchrone les trois axes d’intervention : réduction de l’offre, de la demande et des dommages. L’objectif est de construire une société sûre, saine et favorable au développement socio-économique durable.

D’ici à 2030, le programme ambitionne notamment qu’au moins 50% des communes, quartiers et zones spéciales du pays soient exempts de drogue ; que 100% des points de vente et de consommation illégale, ainsi que les superficies de culture de plantes contenant des substances narcotiques, soient détectés et éliminés ; et que plus de 80% des forces spécialisées - garde-frontières et garde-côtes - soient équipées d’armes, de moyens techniques et d’outils modernes.

Le programme se décline en neuf grands projets couvrant l’ensemble des domaines de la lutte antidrogue, avec un budget total de plus de 22.450 milliards de dôngs, provenant du budget central, des localités et d’autres sources légales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la mise en œuvre efficace du Programme cible national de lutte contre la drogue jusqu’en 2030 constitue une tâche urgente et stratégique, visant à endiguer et repousser ce fléau social, à créer un nouvel élan pour le développement durable du pays et à bâtir une société sans drogue, sûre et saine.

VNA/CVN