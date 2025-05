Vesak 2025

Vénération des reliques du cœur du Bodhisattva Thich Quang Duc au Việt Nam Quốc Tự

Le 3 mai à 13h30, les moines, les fidèles bouddhistes et le public pourront venir rendre hommage aux reliques. Cependant, dans l'après-midi du 5 mai, le temple cessera d'accueillir le public afin de permettre à la délégation des leaders bouddhistes internationaux participant au Vesak de se recueillir.

Photo: BTC/CVN

Le 11 mai à 8h00, le comité d’organisation procédera au transfert définitif des reliques du cœur du Bodhisattva Thich Quang Duc pour qu'elles soient placées à jamais dans la pagode Da Bao du Việt Nam Quốc Tự.

Afin de faciliter l'organisation, les fidèles et les visiteurs souhaitant rendre hommage aux reliques sont invités à s'inscrire à l'avance, soit en ligne, soit en personne. De plus, le comité d'organisation a précisé qu'aucune somme d'argent, aucun ornement floral ni aucune offrande ne seront acceptés, et qu'il convient de respecter les règles de dignité et de porter une tenue appropriée.

Le vénérable Thich Quang Duc, né en 1897 dans le district de Vạn Ninh, province de Khanh Hòa (Centre), s'immola par le feu le 11 juin 1963 à l'intersection de l'avenue Phan Dình Phùng et de la rue Lê Văn Duyêt (actuellement intersection Nguyên Dinh Chiêu - Cách Mang Thang Tam) à Saigon. Cet acte de protestation visait la répression du bouddhisme par le régime de Ngô Dinh Diêm et se déroula devant des milliers de personnes et de fidèles.

Les photographies de son immolation se sont rapidement répandues à travers le monde, contribuant à la fin de la répression bouddhiste et, pour certains, à la fin de la guerre du Vietnam.

Le corps du vénérable Thich Quang Duc fut transporté au temple Xá Lợi pour les funérailles, puis incinéré au crématorium d'An Duong Dia à Phú Lâm (Saigon). Suite à la crémation, et tandis que le corps s'était consumé en cendres, son cœur resta intact.

Le cœur fut replacé dans le crématorium pendant plusieurs heures, mais il ne brûla pas, se transformant en une masse solide semblable à de la pierre, tout en conservant sa forme originelle. Les membres du comité interreligieux de protection du bouddhisme décidèrent de rapatrier ce cœur immortel du Bodhisattva au temple Xá Lợi pour être vénéré. Par la suite, il fut transféré au Việt Nam Quốc Tự, puis conservé à la Banque d'État de la succursale de Hô Chi Minh-Ville.

Programme de vénération de la relique au temple Việt Nam Quốc Tự :

- Début : 13h30 le 3 mai.

- Horaires du 4 au 10 mai :

Matin : 8h00- 11h00.

Après-midi : 13h30 - 17h30.

- Après-midi du 5 mai : Pas de vénération (réservé à la délégation des leaders bouddhistes internationaux).

- Le 11 mai : Installation permanente de la relique à la tour Da Bao.

Le comité d'organisation du Vesak 2025 rappelle aux visiteurs et aux bouddhistes de respecter les règles de tenue vestimentaire et de comportement, de s'abstenir de filmer ou de photographier, et de ne pas amener d'enfants de moins de 2 ans ou de personnes en mauvaise santé dans la zone de vénération de la relique, afin de garantir la solennité de l'événement. Tous les frais de vénération sont gratuits et le comité n'accepte ni couronnes de fleurs ni offrandes.

Minh Thu/CVN