Le président sri-lankais effectuera une visite d’État au Vietnam et participera au Vesak 2025

Sous le thème "Unité et inclusion pour la dignité humaine : perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable", le Vesak 2025 se tiendra à Hô Chi Minh-Ville du 6 au 8 mai.

L’événement devrait attirer plus de 2.700 participants, dont environ 1.250 délégués internationaux venus de 85 pays et territoires, parmi lesquels des dignitaires, des fidèles et des érudits bouddhistes.

Le Vesak 2025 vise à promouvoir l’image du Vietnam comme nation pacifique, hospitalière, unie et harmonieuse auprès de la communauté internationale, et celle de Hô Chi Minh-Ville comme métropole dynamique, créative et prospère, a déclaré le vénérable Thich Gia Quang, vice-président du Conseil exécutif et président du Comité de l’information et de la communication de la Sangha bouddhiste du Vietnam, lors d’une récente conférence de presse.

Cet événement témoigne également de la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens en matière de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion, a-t-il ajouté.

Il vise à renforcer les échanges et l’amitié entre le peuple vietnamien et ses amis internationaux, et à affirmer la position et la responsabilité du Vietnam envers l’ONU et la communauté internationale.

