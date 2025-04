Un spectacle musical spécial célèbre les victoires historiques du Vietnam

Un spectacle musical exceptionnel intitulé "Le Parti au printemps de la grande victoire" a été organisé lundi 28 avril à l'Opéra Hô Guom de Hanoïl, à l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975), du 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de sécurité publique populaire du Vietnam (19 août 1945) et le 20ᵉ anniversaire de la fête "Tout le peuple défend la sécurité nationale" (19 août 2005).

>> La victoire du Vietnam, inspiration pour les mouvements de libération mondiaux

>> Le jour de la grande victoire

>> Grande victoire du printemps 1975 : les reporters de guerre, cap sur Saigon

Photo : VNA/CVN

Organisé par le ministère de la Police, le spectacle a vu la présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et de son épouse, Ngô Phuong Ly, ainsi que des membres du Comité central du Parti, des dirigeants actuels et anciens du Comité central du Parti, des ministères, des agences et des autorités de Hanoï, ainsi que des vétérans de la révolution, des héros de guerre, des mères vietnamiennes héroïques et des héros des Forces armées populaires.

Le spectacle, diffusé en direct sur la chaîne de la Télévision nationale du Vietnam, proposait un répertoire de chansons célébrant les 95 ans d'histoire du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ses étapes historiques. Les performances ont illustré avec brio des moments clés de l'histoire du pays, mettant en lumière le leadership du Parti, le Président Hô Chi Minh et les générations de soldats qui ont sacrifié leur jeunesse pour écrire des chapitres glorieux de l'histoire du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Chaque chanson, soigneusement choisie, évoquait une profonde fierté nationale et réaffirmait une vérité intemporelle : suivre le Parti est un choix de foi et la voie vers le printemps victorieux du Vietnam.

Un représentant du comité d'organisation a qualifié l'événement de symphonie héroïque en hommage au Parti communiste du Vietnam et au Président Hô Chi Minh, phares de la nation. Il a ajouté que le spectacle constituait un pont musical reliant le glorieux passé du Vietnam à son parcours de renouveau, éveillant l'amour de la Patrie, la fierté nationale et l'aspiration à s'élancer dans la nouvelle ère.

VNA/CVN