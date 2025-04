Inauguration du symbole international de l'amitié de Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

L'œuvre présente un ruban de Möbius qui symbolise l'infini et le développement sans fin. Grâce à la technologie de cartographie 3D et à un rideau d'eau, il représente non seulement la connectivité, mais offre également des images de culture et d'art pour mettre en valeur la beauté et l'hospitalité de la ville aux amis internationaux. Sur sa base sont gravés les noms des 58 localités qui ont noué des relations d'amitié et de coopération avec Hô Chi Minh-Ville depuis 1994.

Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné que le projet témoigne du parcours de 50 ans d'intégration et de développement de la ville depuis la réunification du pays.

À travers cela, un message sincère est transmis selon lequel Hô Chi Minh-Ville sera toujours un ami fiable, un partenaire dynamique et créatif, prêt à collaborer avec la communauté internationale pour un avenir de paix, de prospérité et de durabilité, a-t-il souligné.

