Vietnam - Japon

Un concert d'amitié à Fukuoka honore les valeurs de paix

Photo : Xuân Giao/VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, la consule générale Vu Chi Mai a dit que le concert est également l’occasion pour les peuples des deux pays d’honorer les valeurs de paix, de solidarité et le fort esprit d’amitié entre le Vietnam et le Japon.

Elle a déclaré que le concert était rendu encore plus spécial et significatif par la présence d'artistes exceptionnels de l'Orchestre symphonique national du Vietnam et de l'Orchestre symphonique de Kyushu, sous la direction du maestro Honna Tetsuji, chef d'orchestre passionné qui a contribué de manière significative au développement de la musique vietnamienne depuis 2001 et a joué un rôle essentiel de passerelle entre les musiques vietnamienne et japonaise.

Parmi près de 500 spectateurs assistant au concert, dont de nombreux citoyens vietnamiens vivant, étudiant et travaillant à Fukuoka et dans la région de Kyushu, il y avait le gouverneur de Fukuoka, Hattori Seitaro, et son épouse, le consul général du Royaume de Thaïlande et le chef du consulat général des États-Unis à Fukuoka.

Photo : Xuân Giao/VNA/CVN

Dans le cadre du concert, le Consulat général du Vietnam à Fukuoka, en coordination avec le Conseil provincial de promotion culturelle de Fukuoka, a organisé un concert de bienvenue interprété par des artistes de l'Orchestre symphonique national du Vietnam à l'hôtel de ville de Fukuoka.

Du 24 au 25 avril, des stands des spécialités culinaires vietnamiennes ont été installés autour de la salle municipale de Fukuoka, faisant découvrir le patrimoine culinaire vietnamien aux habitants de Fukuoka et de la région de Kyushu.

VNA/CVN