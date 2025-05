L’ancienne capitale de Hoa Lu lève le rideau des festivités

Le programme culturel et artistique "Non la - Vietnam Festival 2025" a commencé mercredi 30 avril dans la ville de Hoa Lu, dans la province de Ninh Binh (Nord), ouvrant une série d'événements culturels, artistiques et sportifs uniques de Ninh Binh.

Inspiré par la beauté de l'ancienne capitale et le désir de diffuser les valeurs culturelles traditionnelles, Non la - Vietnam Festival 2025 offre un espace d'expérience unique aux habitants et aux visiteurs à travers des performances d'art contemporain sublimées sur la base du majestueux patrimoine naturel de l'ancienne capitale de Hoa Lu.

Le plus grand défilé de costumes traditionnels organisé à Ninh Binh s’est tenu mercredi soir 30 avril dans la zone touristique de Tam Côc - Bich Dông, pour promouvoir les costumes traditionnels vietnamiens auprès du public local et des visiteurs internationaux.

Cet événement a vu la participation de chercheurs et de créateurs spécialisés dans les costumes anciens. Les spectateurs ont pu découvrir les époques glorieuses de l’histoire vietnamienne à travers les vêtements représentatifs de chaque période, tels que les tuniques à quatre pans et à cinq pans, ainsi que les costumes des rois et reines, des seigneurs Trân, et d’autres vêtements des dynasties Dinh et Lê.

Bien plus qu’un simple défilé de mode, ce programme constitue un vibrant tableau de la culture et de l’histoire vietnamiennes. L'événement fait partie du festival Non La - Vietnam Festival 2025, qui se déroule du 30 avril au 3 mai à Ninh Binh.

Outre le défilé de costumes traditionnels, les temps forts comprennent le show "Hoa Lu Vu Hoa", les 1er et 2 mai à l’embarcadère de Tam Côc, un spectacle vivant en plein air combinant danse et performance artisanale, reflétant la vie quotidienne et le travail des villages artisanaux traditionnels de Ninh Binh ; un minishow "Nhuôm sac Luu Giang" rassemblant des chanteurs tels que Vu Cat Tuong, Bui Công Nam, Phuong Phuong Thao le 3 mai dans un espace musical sublimé par la beauté idyllique de la rivière Tam Côc ; et une course communautaire à travers les paisibles routes de campagne du Nord.

