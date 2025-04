Hommage philatélique pour le 50e anniversaire de la réunification nationale

L'événement a été organisé conjointement par le ministère des Sciences et Technologies, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et la Compagnie générale de la Poste du Vietnam.

Plus qu'une simple initiative culturelle, cette émission de timbres est un hommage vibrant aux générations qui ont combattu pour l’indépendance et la réunification du pays. Elle vise également à transmettre les valeurs historiques profondes à la communauté, en particulier aux jeunes générations d'aujourd'hui et de demain.

Le feuillet commémoratif présente deux motifs distincts et un bloc regroupant ces vignettes. Les timbres individuels mesurent 32 x 43 mm, tandis que le bloc atteint 70 x 100 mm. L'ensemble de la conception a été confié à l’artiste Nguyễn Du de la Compagnie générale de la Poste du Vietnam.

Les timbres se distinguent par leurs couleurs éclatantes, utilisant une palette de trois tons principaux : le rouge, le jaune et le bleu ciel - qui sont également les couleurs emblématiques du drapeau du Front national de libération du Sud Vietnam.

Les motifs affichent un dynamisme certain, avec des colombes blanches déployant leurs ailes sur un fond symbolique représentant "le rouge de la terre et le bleu du ciel", évoquant la paix, la solidarité et un avenir radieux.

Le feuillet commémoratif, portant le titre "Comme si l’Oncle Hô était présent en ce jour de grande victoire", met en scène des colombes, que l'on retrouve également sur les vignettes philatéliques groupées qu'il contient. Ces oiseaux illustrent l'aspiration profonde du peuple vietnamien à la paix et rappellent le vœu cher au Président Hô Chi Minh : "Notre Patrie sera certainement réunifiée. Le peuple du Nord et du Sud se retrouvera sûrement sous un même toit".

Le bloc présente également l’image de l’Oncle Hô saluant chaleureusement la foule, avec en arrière-plan le bâtiment actuel du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Cinquante ans après cette victoire historique, la ville portant le nom de l’Oncle Hô connaît une croissance vigoureuse, se renouvelant chaque jour pour devenir une métropole moderne, verte, propre et où il fait bon vivre. Ses avenues bordées d’arbres luxuriants, ses gratte-ciel imposants et ses infrastructures modernes témoignent non seulement de son développement, mais aussi de l’esprit de résilience et de la foi inébranlable de tout un peuple en un avenir prometteur.

Ce feuillet commémoratif "Célébration du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30/4/1975)" est diffusé à l’échelle nationale dans les bureaux de poste des provinces, des villes et les centres de services postaux. Il constitue un hommage poignant aux générations qui ont sacrifié leur sang et leur jeunesse pour l’indépendance et la liberté de la Patrie. Parallèlement, ce bloc représente un puissant outil de promotion de l'éducation, nourrissant la fierté nationale et ravivant l'esprit patriotique dans le cœur de chaque Vietnamien.

À cette occasion, le Centre de presse pour la célébration du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale expose également les premières pages du journal Nhân Dân publiées le 30 avril des années 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 et 2020.

Texte et photo : Minh Thu/CVN