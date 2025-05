Hanoï mise sur le patrimoine pour stimuler les industries culturelles

Hanoï figure parmi les premières localités du pays à avoir achevé l’inventaire général des sites de reliques et à avoir mis en œuvre de manière efficace l’éducation au patrimoine culturel. Chaque année, la ville mobilise des centaines de milliards de dôngs pour restaurer, préserver et valoriser les patrimoines, contribuant ainsi au développement durable du tourisme.

Avec 6.489 sites de reliques, dont trois inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, un patrimoine au Registre international Mémoire du monde, et 1.350 villages de métiers riches en traditions culturelles et en potentiel économique, Hanoï se classe en tête du pays en nombre de patrimoines culturels. Il s'agit d'une ressource précieuse pour le développement socio-économique en général et des industries culturelles en particulier.

Par ailleurs, Hanoï possède de nombreuses formes d’arts traditionnels et de pratiques folkloriques, dont certaines sont reconnues comme patrimoines culturels mondiaux, telles que le ca trù, le xam ou le hat van, suscitant un grand intérêt chez les visiteurs, vietnamiens comme étrangers.

Ces dernières années, la ville a vu plusieurs de ses organismes adopter une approche novatrice de son patrimoine, transformant ces richesses en moteurs de développement socio-économique, notamment dans les secteurs du tourisme culturel et de l’artisanat. On peut citer, à titre d'illustration, la gestion de l’ancienne prison de Hoa Lo avec le programme culturel "Nuit sacrée", le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long – Hanoï et sa visite nocturne "Décrypter la citadelle impériale de Thang Long", le site du Temple de la Littérature enrichi de spectacles en 3D mapping, ou encore le village de céramique de Bat Tràng avec son Centre de l’essence des métiers vietnamiens.

Selon des experts, les villages de métiers doivent améliorer leurs compétences touristiques, innover dans la conception, accélérer la transformation numérique, notamment dans la promotion des produits. Les autorités doivent élargir les circuits touristiques exploitant les valeurs patrimoniales. La ville est également appelée à expérimenter des partenariats public-privé dans la conservation associée au développement durable du tourisme, et à renforcer l’investissement dans la préservation et la mise en valeur des patrimoines culturels.

Simultanément, Hanoï déploie divers projets et plans pour la conservation et la valorisation de ses sites classés (mondiaux, nationaux spéciaux) et pour l'édification de nouvelles structures culturelles emblématiques. Ces initiatives ambitionnent de développer les industries culturelles via les infrastructures, l'offre touristique, les arts de la scène, l'artisanat et le design créatif, participant ainsi à la croissance socio-économique de la capitale.

