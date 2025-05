À quoi ressemble une vraie cérémonie impériale du thé à Huê ?

Dans le but de préserver et de valoriser la culture vietnamienne du thé ainsi que les rituels impériaux, le Centre de conservation des monuments de Huê a reconstitué le rituel impérial du thé et mis en scène une cérémonie où l’Empereur convie ses mandarins à un banquet de thé.

Photo : VOV/CVN

Réveiller le jardin Thiêu Phuong

Dans l’ambiance nationale de célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, et dans le cadre de l’Année nationale du tourisme - Huê 2025 placée sous le thème : "Huê, ancienne capitale, nouvelles opportunités", et du Festival de Huê 2025 : "Patrimoine culturel, intégration et développement", le Centre de conservation des monuments de l’ancienne capitale de Huê, en partenariat avec la marque Đôi Dép, a organisé des représentations du rituel impérial du thé royal, les 25, 26 et 27 avril 2025 à 20h00 à la maison Di Nhien Duong, située dans le jardin Thiêu Phuong du Grand Palais de Huê.

La cérémonie du thé impérial s’est tenue dans la maison Di Nhien Duong (nourrir la nature), l’une des quatre structures formant la configuration architecturale unique "Vạn Tự Hồi Lang", une galerie en forme de caractère chinois "Vạn" (萬), au centre du jardin impérial Thiêu Phuong. Ce jardin, construit en 1828 sous le règne de Minh Mang, était l’un des plus emblématiques de la dynastie des Nguyên (1802-1945) et se situe à l’est de la Cité interdite.

Malgré les vicissitudes de l’histoire entrainant l’abandon du jardin, le Centre de conservation, en collaboration avec le Musée d’histoire du Vietnam, a mené en 2002 des fouilles archéologiques dans le cadre du projet de restauration du jardin Thiêu Phuong. Ce projet marque le début de la renaissance d’un espace jadis prestigieux, désormais en grande partie restauré.

Photo : CTV/CVN

Une tradition revivifiée au cœur de la cité impériale

Sous les premiers règnes des Nguyên comme Minh Mạng, Thiêu Tri et Tu Duc, le jardin servait régulièrement de lieu de détente et de dégustation de thé. De nombreux poèmes impériaux, réunis dans les recueils Ngu Che Thi, ont été inspirés par les lieux et leurs paysages. Le jardin Thiêu Phuong, ainsi que celui de Co Ha tout proche, furent le théâtre d’activités littéraires partagées entre l’Empereur et ses lettrés.

En 1844, l’Empereur Thiêu Tri classa Thiêu Phương comme le deuxième plus beau site du royaume dans son œuvre Ngự Đề Danh Thắng Đồ Hội Thi Tập, accompagné du poème "Vĩnh Thiệu Phương Văn" et d’une peinture sur verre, aujourd’hui exposée au Musée des antiquités royales de Huê. Ces témoignages historiques ont justifié le choix du jardin pour y reconstituer le rituel du thé impérial, offrant aux visiteurs une immersion vivante dans la culture du thé vietnamien selon les usages royaux.

Reconstitution du cadre et des formes du rituel impérial du thé

Les objets culturels et historiques exposés incluent des distiques composés par l’empereur Thiêu Tri, des poèmes calligraphiés incrustés (comme Non nước trong mưa - Montagne et rivière sous la pluie-, un poème de mots croisés aux multiples lectures ; ou encore Mạn ca, une méditation philosophique de Tu Duc). Sont également présentés des calligraphies de poèmes bouddhiques de figures médiévales telles que Ly Thai Tông, Man Giac, Tuê Trung, Nguyên Phuc Chu, Nguyên Du…

Photo: VOV/CVN

Deux peintures sur verre, réalisées par le chercheur Nguyên Phuoc Hai Trung à partir de gravures de 1844, représentent des sites classés par Thiêu Tri : Bình Lãnh Đăng Cao (ascension du mont Ngu Binh) et Hương Giang Hiểu Phiếm (balade matinale sur la rivière des Parfums).

La scène représente l’empereur conviant les mandarins et hôtes à une dégustation de thé, accompagnée de lectures poétiques en vers classiques thất ngôn bát cú (poème de 8 vers, chaque vers comporte sept syllabes). Le souverain ordonne aux musiciens de mettre en musique les poèmes récités, puis invite les invités à écouter des extraits de musique de cour (nhã nhạc) récemment arrangés : Phú lục địch, Trình tường tập khánh et Ngự Hương trà ngát hoàng cung.

Phú lục địch : petite pièce musicale de cour interprétée lors des banquets officiels, dominée par la flûte (địch) accompagnée d’instruments comme le tam, tỳ, nhị, nguyệt, tambours, cymbales…

Trình tường tập khánh : danse de félicitations où quatre dieux célestes apportent des vœux d’anniversaire à l’Empereur, tenant des bannières aux souhaits auspices : "Longue vie à l’empereur" "Paix aux quatre directions"...

Ngự Hương trà ngát hoàng cung : chant huéen nouvellement composé selon l’air Phẩm Tuyết, évoquant à la fois le thé impérial et les senteurs de la rivière Hương et du mont Ngự, symboles culturels de la capitale royale.

Photo : CTV/CVN

La cérémonie se clôture par l’offrande du thé impérial aux mandarins et aux invités, avant que chacun ne prolonge l’échange et la promenade dans le jardin Thiêu Phuong.

Le thé vietnamien, symbole de paix et d’identité culturelle

Ces dernières années, la valeur du thé vietnamien s’est accrue, devenant un levier économique et diplomatique. Inscrite dans la richesse culturelle du pays, la culture du thé vietnamien est aujourd’hui conservée, promue et diffusée à l’international.

À travers de telles activités, le thé vietnamien ne se limite pas à une tradition : il devient un symbole de paix, de stabilité, de coopération et de développement. Il incarne le rêve séculaire du Vietnam pour un monde en paix, où les identités culturelles sont valorisées, partagées et transmises aux jeunes générations dans un esprit de fierté nationale et d’aspiration à un avenir meilleur.

NDEL/VNA/CVN