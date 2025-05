Promenade à Thai Hai, village culturel cinq étoiles dans le Nord

À environ 70 km de Hanoi, le village de Thai Hai séduit par son authenticité et sa profonde identité culturelle de l’ethnie Tày. Ce qui frappe immédiatement les visiteurs, c’est la propreté et l’ordre qui règnent dans le village.

Les touristes qui viennent à Thai Hai sont accueillis par les locaux comme s'ils accueillaient des membres de leur famille chez eux. Les Tày sont très hospitaliers, il y a toujours un tambour à fentes fait de bois creusé ou de pièces de bambou devant la porte du village.

À leur arrivée, les visiteurs frappent le tambour pour annoncer leur présence : le son résonne dans tout le village, signalant aux habitants qu’il est temps de recevoir des invités.

Tourisme communautaire

Nguyên Thi Thu Thao, une touriste venue de Hanoi, confie : "Les villageois sont extrêmement chaleureux et hospitaliers. L’air est pur et frais, et la nourriture est délicieuse. Ce lieu est bien plus intime et paisible que les autres destinations touristiques, j'ai l'impression d'être de retour dans mon village, je me sens donc très à l'aise".

Au village de Thai Hai, les gens se disent souvent qu'ils "mangent ensemble, dépensent de l'argent ensemble", éduquent leurs enfants ensemble et font du tourisme communautaire. Tout l'argent gagné est versé dans le fonds commun du village pour couvrir les dépenses alimentaires, les achats, les frais médicaux et la scolarisation des enfants.

Van Thi Tho, membre de la grande famille de Thai Hai, explique : "Nous travaillons ensemble, mangeons ensemble et partageons le même budget. Chacun a son espace personnel pour dormir, mais toutes les autres activités sont communes. Si quelqu’un a besoin d’une dépense spécifique, il en fait la demande, car notre cheffe de village s'occupe de tout dans les moindres détails".

Chaque jour commence au son du tambour : un signal pour que les familles s’éveillent et se préparent à une nouvelle journée de travail. Certains partent ramasser du bois, d’autres cultivent des légumes, élèvent du bétail et de volailles, ou accueillent les visiteurs.

Le village attire également des personnes d’autres ethnies, comme Lê Thi Hao, d’ethnie Kinh : "Quand j'ai appris que Nguyên Thi Thanh Hai avait eu l'idée de préserver et de promouvoir la culture des Tày ici, j’ai voulu m’y joindre. Nous partageons tout : repas, travail, budget. Et cela me rend profondément heureuse".

Il y a vingt ans, Nguyên Thi Thanh Hai est venue dans la commune de Thinh Duc pour acheter des terres afin de planter des forêts et de construire un espace de conservation des maisons sur pilotis traditionnelles des Tày. Aujourd'hui, près de 30 maisons s’élèvent sous la canopée, chacune ayant sa fonction spécifique : maison de la médecine traditionnelle, maison de l’alcool, maison des produits d’artisanat, maison de la cuisine, maison de spectacles de chant then.

Lê Thi Nga, cheffe adjointe du village, affirme : "Il ne s’agit pas simplement de préserver l’apparence des maisons sur pilotis, mais d’y insuffler l’âme vivante de la culture Tày. Ceux qui aiment et comprennent cette culture reviennent ici. Tout le monde vient ici pour vivre ensemble en communauté et préserver la culture Tày".

"N'importe qui, quelle que soit son origine ethnique, peut venir ici, pas seulement les Tày. Au début, le village ne comptait que quelques dizaines d'habitants, mais aujourd'hui, après 23 ans de fondation, Thai Hai compte près de 200 habitants, issus notamment de Hanoi, Kiên Giang, Vinh Phuc, Nghê An… Tous unis par l’amour de la culture Tày", a dit Lê Thi Nga.

Préservation culturelle

À l’origine, le village de Thai Hai n'était pas destiné au tourisme, mais à la préservation culturelle. Les valeurs culturelles immatérielles, telles que les tenues, les chants then accompagnés du luth Tính, ainsi que la langue Tày y occupent une place centrale.

Les rituels spirituels, comme la fête Lồng Tồng (descente au champ), les cérémonies de longévité ou encore les cultes des ancêtres y sont également préservés.À force d’authenticité, la réputation du village s’est répandue. En 2014, le village a été officiellement reconnu comme site touristique provincial par le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Thai Nguyên.

Pham Van Dat, président du Comité populaire de la commune de Thinh Duc, souligne : "Partant d'un modèle de préservation culturelle des Tày, Thai Hai est devenu un produit touristique communautaire d’envergure nationale avec la reconnaissance OCOP 5 étoiles. C’est à la fois une réussite économique et un exemple de préservation efficace des valeurs cultures ethniques".

Aujourd'hui, Thai Hai est une destination prisée tant par les touristes vietnamiens qu’étrangers. Au-delà de l’immersion dans la culture Tày, c’est aussi l’expérience unique de la vie communautaire qui attire les visiteurs.

