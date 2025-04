Le livre d’art Mekong Diaries sort en vietnamien

Photo : Éditions Kim Dông/CVN

Le livre a été compilé par Sherry Buchanan et Nam Anandaroopa Nguyen, et traduit en vietnamien par Phan Thanh Hao.

Formés par des professeurs de l’Institut des beaux-arts de Hanoi, les contributeurs ont parcouru la piste Hô Chi Minh pour constituer une histoire picturale de la guerre du Vietnam. Ils ont enregistré des batailles et des événements de l'opération Junction City à Khe Sanh à l'offensive du Têt.

Ils ont également dessiné au gré de leurs inspirations, rendant des paysages à couper le souffle, des intérieurs de cabane et de bunker, des activités dans les camps de base, des troupes en mouvement, des portraits pour les familles des soldats tombés au combat et les ravages inimaginables que le conflit a laissés dans son sillage.

Leur dossier collectif, compilée avec brio par Sherry Buchanan, constitue document historique et artistique extraordinaire des gens en guerre.

Les artistes Huynh Phuong Dông, Lê Lam, Nguyên Văn Tru, Nguyên Thanh Châu et d’autres étaient présents lors du déplacement des soldats sur le champ de bataille du Sud. Les cours d’art se déroulaient au milieu des bombes et des balles, dans les sous-sols et dans les casernes de la résistance anti-américaine.

omposé et enregistré des images authentiques du champ de bataille, de l’arrière et du paysage des champs de bataille dans le Sud, de Tây Ninh, de Bên Tre à Cà Mau, entre 1964 et 1975.

Des récits sur la vie des soldats et des habitants, notamment des enfants et des mères, ainsi que sur des paysages naturels, ont été enregistrés, exprimant l’amour de la patrie, le courage et le désir de paix.

Photo : Éditions Kim Dông/CVN

Le livre présente également les œuvres des poètes Lê Anh Xuân et Nguyên Duy. Les poèmes sont entrecoupés de mémoires émouvants, de journaux intimes et de lettres envoyées depuis le champ de bataille.

Sherry Buchanan a découvert les collections au Vietnam alors qu’elle était journaliste à Hong Kong (Chine) dans les années 1990. Afin de préserver un témoignage historique menacé de disparition, elle a créé des archives photographiques avec le Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et a lancé un programme de publication.

Avec Nam Anandaroopa Nguyen, chercheur en art américano-vietnamien, Sherry Buchanan a parcouru le Vietnam pendant près de deux décennies, de 1998 à 2015, interviewant des dizaines d’artistes de guerre et collectant croquis, aquarelles et documents inédits.

Elle est conseillère du British Museum sur l’art vietnamien et a travaillé comme conservatrice invitée pour le British Museum et l’Asia House à Londres, ainsi que pour le Musée national des beaux-arts du Vietnam à Hanoi. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont Vietnam Posters: The David Heather Collection (2009) et Tran Trung Tin: Paintings and Poems from Vietnam (2002).

VNA/CVN