Hô Chi Minh-Ville illumine la célébration du 50e anniversaire avec mapping 3D et spectacle de drones

Dans le cadre des festivités marquant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), Hô Chi Minh-Ville a offert une soirée du 30 avril mémorable, riche en programmes culturels et artistiques qui ont captivé un large public, tant local qu'international.

>> Hô Chi Minh-Ville en liesse pour le 50e anniversaire de la réunification nationale

>> Hô Chi Minh-Ville propulse l’innovation vers de nouveaux sommets

Le clou de la soirée a été sans conteste le spectacle de feux d'artifice à haute altitude, tiré simultanément de deux lieux emblématiques de 21h à 21h15 : la zone du tunnel sous la rivière Sài Gòn dans la ville de Thu Duc, et le Temple commémoratif des martyrs de Bến Dược dans le district de Cu Chi.

En complément, 28 autres points de tirs à basse altitude ont embrasé le ciel de divers quartiers et districts : Nga Ba Giông (district de Hóc Môn), Temple commémoratif de Bên Nọc (ville de Thu Duc), Temple des martyrs de Rung Sác (district de Cần Giờ), base révolutionnaire d’An Phú Đông (12e arrondissement), parc culturel de Láng Le (district de Bình Chánh), zone résidentielle de Bình Tri Đông (district de Bình Tân), Palais de la Réunification (1er arrondissement), presqu’île de Thanh Đa (district de Bình Thanh), zone de Thảo Diên (ville de Thu Duc), parc de Landmark 81 (district de Bình Thanh), pont Ba Son (1er arrondissement), pont Tân Thuận (4e arrondissement), zone industrielle de Tây Bac (district de Củ Chi), parc culturel de Gò Vấp, siège du Comité populaire de Nhà Bè, centre administratif du 7e arrondissement, parc culturel de Dâm Sen (11e arrondissement), marché de Bình Điền (8e arrondissement), zone de réinstallation de 38 ha à Tân Thoi Nhất (12e arrondissement), zone d’An Bình (arrondissement de Tân Phú), et parc de Bình Phú (6e arrondissement).

Des feux d'artifice ont également été tirés depuis des barges stratégiquement positionnées sur la rivière Rach Chiêc, la rivière Sài Gòn, la zone urbaine de Van Phuc et le quai Bạch Đằng.

Malgré une longue attente et une demi-journée passée sous le soleil pour assister au défilé militaire et civil, l'enthousiasme des habitants de Hô Chi Minh-Ville est resté intact. Dès la tombée de la nuit, une foule immense a convergé vers la rue piétonne Nguyên Huê et le quai Bạch Đằng (1er arrondissement), chacun cherchant le meilleur point de vue pour admirer les spectacles artistiques, les feux d'artifice et le très attendu spectacle de drones célébrant cette grande fête.

Dès 19h00, la rue piétonne Nguyên Huê a vibré au rythme du spectacle de danse folklorique intitulé "La danse du foulard à carreaux", avec la participation de plus de 400 artistes. Cette performance a évoqué l'image emblématique du combattant du Sud tout en créant une ambiance artistique de rue animée et riche en identité culturelle.

De 19h00 à 19h25, la brigade montée de la police mobile a défilé avec une formation solennelle et des chevaux parfaitement dressés sur la rue piétonne Nguyên Huê (du côté de la rue Tôn Duc Thang jusqu’à la fontaine de la fleur de lotus), captivant l'attention du public.

Les spectateurs ont également été émerveillés par un spectacle de mapping 3D projeté sur la façade imposante du siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Grâce à une technologie lumineuse 3D sophistiquée combinée à la musique, des images de la ville moderne et dynamique ainsi que des moments clés de l'histoire nationale ont pris vie de manière spectaculaire.

Le public a également pu apprécier les performances artistiques de mapping 3D réalisées par des équipes venues de Belgique, de Singapour et du Vietnam, ajoutant une dimension internationale à la célébration.

Le clou de la soirée pyrotechnique a illuminé le ciel à 21h00 précises depuis les deux sites principaux, suscitant des acclamations et des applaudissements enthousiastes de la part de milliers de spectateurs. Nombreux sont ceux qui ont immortalisé ces instants magiques et lumineux.

Thu Huong, une résidente de l'arrondissement de Binh Thanh, bien qu'ayant déjà admiré de nombreux feux d'artifice à Hô Chi Minh-Ville lors de diverses festivités, a confié son impatience et sa joie, comme si c'était la première fois. Elle a souligné que rien n'était plus joyeux que d'entendre les explosions colorées dans le ciel lors du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays.

De nombreux touristes étrangers se sont également joints à la foule pour partager l'atmosphère unique de cette célébration du 30 avril.

Les feux d'artifice n'ont pas seulement suscité de vives émotions chez les habitants de Hô Chi Minh-Ville, mais ont également laissé une impression durable dans le cœur des visiteurs internationaux, témoignant de la grandeur de cet anniversaire.

En parallèle des festivités culturelles et artistiques du centre-ville, plusieurs théâtres de Hô Chi Minh-Ville ont proposé une programmation spéciale pour le 30 avril et le 1er mai. Le théâtre Idecaf a présenté la pièce "Lê Chi Viên ! Le secret du jardin de Lê Chi" le soir du 1er mai au théâtre de la jeunesse. Le Théâtre Thê Gioi Tre a dévoilé une nouvelle pièce intitulée "La chanteuse remonte sur scène". Les scènes de Thiên Dăng ont rejoué "Ngu quy tuong phùng" le 30 avril et "Les 13 maîtres spirituels" le 1er mai. Le Théâtre de poche est revenu avec la pièce "Face à face" le 30 avril, tandis que les spectacles pour enfants "Le pinceau magique" et "Camarades" ont été joués le 1er mai.

Le point culminant de la soirée a eu lieu à 21h20 avec la présentation officielle d'un spectacle de 10.500 drones au parc riverain de Saigon, dans la ville de Thu Duc. Les organisateurs prévoient de soumettre un dossier pour établir un record national vietnamien du plus grand nombre de drones volant simultanément.

Texte et photos : Minh Thu/CVN