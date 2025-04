Le secrétaire général du Parti à un programme artistique

50 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale

L'événement a été diffusé en direct sur VTV1 et sur diverses plateformes numériques.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a assisté au programme, ainsi que d'anciens et de hauts dirigeants du Parti, de l'État, des ministères et des provinces, les dirigeants étrangers, les représentants d’organisations internationales, les ambassadeurs, les attachés de défense et les amis internationaux qui ont soutenu le Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance.

Dans son discours, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a déclaré que la grande victoire du printemps 1975 est un symbole éclatant de l'héroïsme et de l'intelligence révolutionnaires vietnamiens, avec une profonde signification historique et contemporaine.

Il a souligné le rôle de la culture et de l’art comme l’un des fronts importants qui ont contribué à la victoire du 30 avril 1975, ainsi que comme un pont entre le passé et l’avenir.

Le programme était divisé en trois parties : "La douleur de la séparation et le chemin vers la réunification", "Le printemps de la paix" et "Le printemps d’une nouvelle ère". Il combinait des performances artistiques, des scènes historiques et des reportages sur les soldats tombés le 30 avril et sur les réalisations du pays au cours des 50 dernières années.

Des milliers d'artistes professionnels et amateurs, d'orchestres et de chorales de Hô Chi Minh-Ville et du Théâtre d'opéra, de danse et de musique du Vietnam ont présenté un spectacle émouvant, chargé d'histoire, d'humanité et de valeur artistique, avec des performances exceptionnelles telles que "Hanoi - Huê - Saigon", "Avancer vers Saigon", "Le pays en pleine joie" et "Continuer à écrire l'histoire de la paix".

