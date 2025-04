L'UNESCO Vietnam rend hommage au compositeur Hoang Van

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, président du Comité national du Vietnam pour l'UNESCO, a rendu visite au Professeur et chef d'orchestre Lê Phi Phi, fils du regretté musicien Hoàng Vân, et l'a félicité à l'occasion de l'inscription officielle de la collection Hoàng Van au Registre Mémoire du monde de l'UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre Nguyên Minh Vu a chaleureusement félicité la famille du défunt musicien et a souligné que la reconnaissance de la "Collection du musicien Hoàng Vân" par l'UNESCO est non seulement un hommage au musicien et à sa famille, mais aussi une confirmation de la stature et de la valeur durables de la musique révolutionnaire vietnamienne.

Cette inscription honore la culture vietnamienne au patrimoine intellectuel de l'humanité et reflète avec force l'esprit d'initiative, de responsabilité et de contribution du Vietnam à la civilisation mondiale.

Nguyên Minh Vu a salué les efforts constants et dévoués de la famille pour préserver, partager et internationaliser cette précieuse collection, contribuant ainsi à la diffusion du patrimoine musical vietnamien et à son intégration dans le flux culturel mondial.

Il a exprimé l'espoir que la famille continuera à préserver et à promouvoir cet héritage, en collaborant étroitement avec les organismes compétents pour la recherche, l'éducation et la diffusion des valeurs culturelles du Vietnam à l'international.Lors de sa visite, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, a également souligné l'importance particulière de la "Collection du musicien Hoàng Vân", première œuvre musicale vietnamienne à être inscrite au Registre Mémoire du monde et unique en son genre dans la région à ce jour.

Cette réussite honore non seulement les contributions exceptionnelles d'un grand talent à la musique vietnamienne, mais marque également une étape importante dans les efforts du Vietnam pour préserver et promouvoir son patrimoine culturel à l'échelle mondiale.Il a salué l'initiative de la famille de numériser l'intégralité de la collection et de créer un site web multilingue (en vietnamien, anglais, français, russe et chinois), permettant un large accès au public et sensibilisant à la valeur du patrimoine musical.

Ce rayonnement contribue à nourrir la fierté et l'amour de la patrie parmi les jeunes générations.

Au nom de la famille, le professeur et chef d'orchestre Le Phi Phi a exprimé sa profonde gratitude, soulignant que cette reconnaissance constitue un hommage mérité non seulement à la famille, mais aussi à l'ensemble de la scène musicale vietnamienne. Il a promis que la famille poursuivrait ses efforts pour préserver et promouvoir l'héritage du défunt musicien auprès du public vietnamien et international.

Le musicien Hoàng Vân (1930-2018) est considéré comme l'un des grands piliers de la musique vietnamienne moderne. Ses contributions majeures à la musique symphonique, à la musique chorale, aux musiques de films et aux chansons pour enfants ont marqué durablement le public vietnamien pendant des générations.

VNA/CVN