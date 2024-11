Unitel, un modèle de coopération économique et de solidarité Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Cette cémémonie a été honorée par la présence du ministre vietnamien de la Défense, le général Pham Van Giang, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général Chansamone Chanyalath et la directrice générale de l’Agence Vietnamienne d’Information, Vu Viêt Trang.

Lors de la cérémonie, le ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang a souligné que dans un contexte de concurrence intense et de progrès rapide des technologies modernes, en particulier dans le cadre de la révolution industrielle 4.0, Unitel doit faire preuve d'initiative, d'innovation continue et de créativité. Il a exhorté Unitel à s’efforcer davantage et à jouer un rôle de pionnier dans l’intégration des technologies modernes au service de la population et des agences gouvernementales du Laos.

Développement durable

Il a encouragé Unitel à poursuivre un développement durable tout en combinant efficacement les objectifs économiques avec la défense, la sécurité et la diplomatie, et à intégrer dans ses activités les orientations stratégiques des deux Partis, des deux États et des deux ministères de la Défense.

Au nom du gouvernement lao, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général Chansamone Chanyalath, a décerné à Unitel l'Ordre du Travail de première classe, attribué par le président de la République démocratique populaire lao. De son côté, au nom du gouvernement vietnamien, le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a remis à Unitel l'Ordre du Travail de deuxième classe, décerné par le président de la République socialiste du Vietnam.

Dans le cadre de cette célébration, Unitel a également inauguré son service commercial 5G, marquant une étape majeure dans son parcours d'innovation technologique et de transformation numérique au Laos.

La société Star Telecom, opérant sous la marque Unitel, est l’un des principaux investissements au Laos, fruit d’un joint-venture avec le groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel. Aujourd’hui, Unitel se distingue comme le leader des services de télécommunications et numériques au Laos, et figure parmi les plus grands contributeurs au budget national. Cette réussite lui a valu la reconnaissance des gouvernements vietnamien et lao, faisant de l’entreprise un modèle exemplaire de coopération économique.

Aujourd’hui, 58% des consommateurs lao utilisent le réseau Unitel, leader incontesté du marché télécom au Laos. Créé en 2009 à la suite d’un joint-venture entre Viettel et Laos Asia Telecom, Unitel est entré sur le marché lao avec une part modeste, alors que trois opérateurs majeurs - ETL, LTC, et Beeline - dominaient déjà le secteur depuis plus de dix ans. En seulement deux ans, Unitel a réussi à conquérir le marché et à s’imposer comme le principal fournisseur de services télécom au Laos.

Services numériques

Pionnier des services numériques, Unitel est devenu un partenaire stratégique du gouvernement lao pour le déploiement de systèmes de gouvernance électronique, tels que le système de caractères lao, les plateformes d’apprentissage en ligne, la gestion de l’état civil, et les solutions de paiement électronique. Le portefeuille électronique U-money a notamment joué un rôle clé en facilitant l’accès à des options de paiement simples et sécurisées, tant en milieu urbain que rural. Grâce à son expansion continue, Unitel emploie aujourd’hui près de 27.000 personnes, un chiffre qui dépasse celui de toute autre entreprise au Laos, contribuant ainsi à la stabilité sociale du pays.

Unitel ambitionne de devenir le plus grand groupe économique du Laos d’ici 2025. Grâce à une stratégie commerciale astucieuse, cette entreprise, qui a débuté modestement, s’est imposée comme un acteur majeur du marché des télécommunications au Pays du Million d’Éléphants. Au-delà de son succès national, Unitel joue un rôle crucial dans la valorisation de la marque vietnamienne à l’international et contribue à renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale.

