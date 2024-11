Pour attirer davantage des investissements verts du Japon au Vietnam

>> Rencontre avec les grands maîtres d’art-martiaux japonais à Hô Chi Minh-Ville

>> Remise du satisfecit du PM à un membre de la Chambre des représentants japonaise

>> Le PM vietnamien reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa

Photo : VNA/CVN

Organisé par le groupe vietnamien Viglacera, la banque japonaise Mizuho, le Centre ASEAN - Japon (AJC) et l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), l’événement a suscité de nombreux avis positifs pour l'environnement d'investissement au Vietnam.

S'exprimant à l'ouverture du séminaire, le représentant de l'ambassade du Vietnam au Japon, ministre Nguyên Duc Minh, a estimé que le sujet du séminaire revêtait une signification stratégique non seulement pour le Vietnam mais aussi pour toute la région, dans le contexte mondial s'orientant vers le développement durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Nguyên Duc Minh a également mentionné le rôle clé des banques dans le soutien financier et la connexion des entreprises afin de promouvoir les flux des IDE au Vietnam. Il a exprimé son espoir que dans les temps à venir, la Banque Mizuho, ainsi que l'ambassade du Vietnam au Japon et les organisations japonaises continueraient à soutenir les entreprises japonaises dans leur démarche de sonder l’environnement d'investissement au Vietnam, ouvrant ainsi des opportunités de coopération à long terme et durables.

La représentante du groupe Viglacera, chargée des affaires au marché japonais, Nguyên Thi Lan Anh, a déclaré qu’avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement de 14 parcs industriels au Vietnam et d'une zone économique à Cuba et avec l'objectif de développer les parcs industriels de manière durable, en se concentrant sur l'attraction des investissements dans les industries de haute technologie et de sous-traitance, respectueuses de l'environnement, Viglacera visait à arriver en tête dans le développement des parcs industriels intelligents, puis des parcs industriels écologiques.

Hiroshi Imano, directeur général adjoint de la compagnie THK, l'un des investisseurs japonais coopérant avec Viglacera et l'une des sociétés leaders au Japon dans le domaine des composants mécaniques, a expliqué l’expansion de ses opérations au Vietnam et son intention d'élargir sa production sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

Il a précisé que l'une des raisons pour lesquelles THK investissait au Vietnam était la question de protection de l'environnement.Évaluant l'environnement d'investissement au Vietnam, le dirigeant de THK a émis son espoir que le Vietnam accélérera encore le processus d'examen de formalités, aidant ainsi les entreprises à gagner plus de temps. Cela contribuera également à aider le Vietnam à attirer davantage des investissements étrangers, a-t-il conclu.

VNA/CVN