Le Vietnam au 6e examen de la politique et des pratiques commerciales du Nigéria

Photo : AFP/VNA/CVN

Ces derniers temps, le commerce des biens et des services représentait une part croissante du PIB du Nigeria, la part du secteur manufacturier dans le PIB atteignant 15,7% en 2023.

Le Nigeria a également mis en œuvre un plan de croissance et de développement, de nouvelles politiques commerciales et d'investissement pour diversifier l'économie ; appliqué de nouvelles lois sur la protection des données et les signatures électroniques, en s'efforçant de renforcer l'autonomisation économique des femmes pour parvenir à l'égalité des sexes, au développement économique, à la prospérité et de promouvoir la sécurité ; facilité le commerce et rationalisé les procédures douanières ; mis en œuvre des réformes clés de politique économique dans le contexte d'un environnement économique mondial difficile pour consolider la situation financière et la macroéconomique.

Le Nigeria aspire également à l’intégration régionale en tant que membre clé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

S’exprimant lors de cet événement, Lê Dinh Ba, ministre conseiller et chef adjoint de la mission vietnamienne à Genève, a salué le rôle du Nigeria en tant que l'une des plus grandes économies d'Afrique avec un PIB nominal de plus de 360 milliards d'USD en 2023. Ce pays a connu un développement dans les domaines de la finance, des télécommunications et des technologies de l'information.

Le Vietnam apprécie également la participation active et le rôle constructif du Nigeria à l'OMC, notamment la ratification de l'Accord sur les subventions à la pêche ; l’approbation du Protocole portant sur l'amendement de l'Accord sur les ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), la participation aux “initiatives de déclaration conjointe” plurilatérales sur le commerce électronique, la facilitation des investissements, la réglementation intérieure des services, les disciplines pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), a dit Lê Dinh Ba.

