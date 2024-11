Ouverture de la Semaine numérique internationale du Vietnam 2024 à Quang Ninh

La Semaine numérique internationale du Vietnam s’est ouverte mardi 19 novembre dans la ville de Ha Long, province septentrionale de Quang Ninh. Organisée par son Comité populaire provincial et le ministère de l'Information et de la Communication, cette édition a la plus grande échelle jamais réalisée, avec 12 événements officiels et parallèles.