Le Vietnam aide le Laos à promouvoir sa production agricole

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de l'un des projets de grande envergure financés par des aides non remboursables du gouvernement vietnamien accordées à celui lao. Le Comité populaire de la province vietnamienne de Hà Tinh a été désigné comme maître d'ouvrage.

S'exprimant lors de la cérémonie, Vo Trong Hai, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de Hà Tinh a souligné l'importance du projet sur le plan socio-économique et politique. Il symbolise l'amitié fraternelle entre les deux nations et contribue à consolider et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos en général, et entre Hà Tinh et Khammouane en particulier, a-t-il déclaré.

Selon lui, cet ouvrage de qualité vise à servir le secteur agricole du district de Nongbok en particulier et de la province de Khammouane en général, contribuant ainsi davantage au développement socio-économique de la localité.

De son côté, le secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de la province de Khammouane, Vanxay Phongsavanh, a exprimé sa gratitude aux gouvernements des deux pays pour avoir confié ce projet à sa localité, contribuant à promouvoir la production agricole locale.

Une fois opérationnel, le projet servira à l'irrigation de 500 hectares dans quatre villages du district de Nongbok.

VNA/CVN