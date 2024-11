Le Vietnam et la Malaisie recherchent des opportunités en or dans le domaine du Halal

La coopération dans l'industrie halal entre le Vietnam et la Malaisie pourrait aider les produits vietnamiens à avoir accès à près de deux milliards de musulmans dans le monde, soit plus de 24% de la population mondiale, a déclaré le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz, lors de sa visite de travail au Vietnam en juillet dernier.

>> Pour devenir un maillon de la chaîne d'approvisionnement des produits halal

>> Pour le développement durable de l’industrie halal au Vietnam

>> Le Vietnam cherche à se tailler une part du marché halal

Photo d'illustration : VNA/CVN

Le ministre Zafrul Abdul Aziz a affirmé que la Malaisie est prête à partager son expertise et à soutenir le Vietnam dans le renforcement de ses capacités dans la chaîne de valeur Halal. Cela inclut notamment la production de produits conformes aux normes Halal, qui doivent être vérifiés depuis l'origine et la traçabilité jusqu'aux détaillants, restaurants, plateformes d'achat en ligne et finalement, aux clients.

Afin de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 18 milliards de dollars d'ici 2025, les responsables malaisiens estiment que les deux pays disposent de leurs propres atouts qui peuvent se compléter, notamment dans le domaine des produits agricoles.

Jamilah Haji Hassan, directrice principale chargée de l'intégration économique de l'ASEAN au sein du ministère malaisien du Commerce extérieur et de l'Industrie (MITI), a exprimé son soutien à la promotion de l'industrie alimentaire halal entre le Vietnam et la Malaisie. Selon elle, les deux pays disposent de stratégies visant à garantir la sécurité alimentaire. Par conséquent, plusieurs entreprises malaisiennes manifestent actuellement un grand intérêt à établir une coopération avec des entreprises vietnamiennes dans ce domaine.

En réalité, le Vietnam exporte des produits alimentaires Halal vers le marché malaisien depuis 2016, avec une valeur d'exportation atteignant 5,32 milliards de ringgits (environ 1,19 milliard d'USD) pendant la période 2016-2020, représentant 17% des importations malaisiennes. La Malaisie espère que le Vietnam deviendra l'un des dix plus grands exportateurs de produits alimentaires Halal vers son marché.

Malaisie, marché prometteur pour les produits Halah du Vietnam

Les entreprises vietnamiennes sont encouragées à choisir la Malaisie comme site de production stratégique, car le pays peut délivrer des certifications reconnues à l'échelle mondiale par Département islamique de développement de Malaisie (JAKIM). Grâce à cette approche stratégique, le Vietnam pourra rapidement pénétrer les marchés Halal mondiaux en tirant parti de son réseau bien établi avec les marchés Halal d'Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Le conseiller commercial vietnamien en Malaisie, Lê Phu Cuong, a estimé qu'il reste encore de nombreuses opportunités pour intensifier les échanges commerciaux bilatéraux, notamment dans le contexte où les deux pays s'efforcent de tirer pleinement parti des accords commerciaux régionaux auxquels ils sont partis tels que l'Accord de Partenariat économique régional global (RCEP) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

La Malaisie est le 2e partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, le 11e dans le monde. Le Vietnam est le 3e partenaire commercial de la Malaisie au sein de l'ASEAN. La Malaisie est également le 2e investisseur de l'ASEAN au Vietnam, se classant 11e sur 143 pays et territoires investissant au Vietnam.

L'année 2025 marquera 10 ans de partenariat stratégique entre les deux pays, qui visent constamment une coopération plus globale et plus cohérente dans tous les domaines. Le développement de l'industrie Halal est identifié comme un domaine prioritaire, susceptible de générer des opportunités en or pour les deux parties.

VNA/CVN