Long An déroule le tapis rouge aux investisseurs allemands

Photo : VNA/CVN

Une coopération prometteuse

Huynh Van Son, vice-président du Comité populaire de la province de Long An, a affirmé que les opportunités de collaboration entre Long An et les partenaires allemands restent immenses. S’appuyant sur les atouts technologiques et industriels de l’Allemagne, combinés à la stabilité et au potentiel de la province, Long An aspire à développer des partenariats dans des domaines stratégiques.

"Long An souhaite renforcer ses relations avec les entreprises allemandes dans des secteurs clés tels que l’automobile, la machinerie industrielle, les équipements médicaux, la logistique, les énergies renouvelables, ainsi que la formation de ressources humaines de haute qualité", a déclaré Huynh Van Son.

Malgré ces perspectives, les projets d'investissement direct étranger (IDE) allemands à Long An demeurent modestes. Actuellement, la province compte 10 projets allemands totalisant environ 66 millions d'USD, plaçant l’Allemagne au 19ᵉ rang parmi les 41 pays et territoires investisseurs.

Des atouts majeurs pour séduire les investisseurs

Dang Thi Thanh Phuong, conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, a souligné que Long An bénéficie d’une position stratégique dans le delta du Mékong, d’une main-d’œuvre abondante et qualifiée, ainsi que de politiques favorables aux investisseurs. "Avec ses avantages en agriculture, en commerce et une infrastructure en développement, Long An est une destination idéale pour les entreprises allemandes", a-t-elle affirmé.

Selon Truong Van Liêp, directeur du Service du plan et de l'investissement de Long An, l’économie de la province s’élève à plus de 6,2 milliards d’euros, la plaçant au premier rang dans le delta du Mékong et au 13ᵉ rang national. À ce jour, Long An a accueilli 1.367 projets d’IDE provenant de 41 pays, représentant un capital cumulé de plus de 12,5 milliards d'USD. Parmi ces investisseurs, les entreprises allemandes, telles que le groupe Messer Liquefied Gas, jouent un rôle clé dans le développement économique local.

Un cadre propice à l’industrie verte et innovante

Peter Komppala, représentant en chef de la Délégation allemande de l'industrie et du commerce au Vietnam (AHK Vietnam), a déclaré que l'engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ouvre d'énormes perspectives pour les entreprises allemandes. Les investissements potentiels se concentrent sur trois domaines principaux : l’énergie verte et le développement durable, l’automatisation et l’industrie 4.0, ainsi que la formation professionnelle de haute qualité.

Philipp Rösler, président du conseil consultatif de VinaCapital Ventures, a souligné qu'en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, de nombreuses entreprises allemandes cherchent des alternatives en Asie du Sud-Est. "Le Vietnam, grâce à ses infrastructures compétitives et à son environnement d’affaires favorable, est souvent le choix privilégié, et Long An en particulier se distingue", a-t-il ajouté.

Un avenir ambitieux pour Long An

Nguyên Van Duoc, secrétaire du Comité du Parti de la province de Long An, a présenté la vision de développement de Long An à l’horizon 2050, alignée avec les tendances mondiales et les atouts de l’industrie allemande. Il a proposé la création d’un parc industriel Long An - Cologne et a encouragé les entreprises allemandes à y investir.

Avec ses avantages uniques et son ambition de devenir un pôle industriel et économique clé du Sud du Vietnam, Long An se positionne comme un partenaire incontournable pour les entreprises allemandes en quête d’opportunités stratégiques en Asie du Sud-Est.

