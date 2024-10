Le Vietnam et le Laos renforcent la promotion du commerce et du tourisme

Photo : VNA/CVN

L'événement est également une activité en réponse à l'Année du tourisme au Laos 2024, qui promeut et présente les produits culturels et touristiques ainsi que les produits agricoles du Vietnam et du Laos, contribuant ainsi à accélérer le commerce et le développement socio-économique dans les provinces du nord du Laos et les localités frontalières des deux pays.

La foire comprend plus de 20 stands de localités vietnamiennes, de districts de la province de Xiengkhouang et d'autres provinces lao.

S'exprimant lors de l'événement, Kiêu Thi Hang Phuc, consule générale du Vietnam à Luang Prabang, a déclaré que ces derniers temps, les ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays ont mis en œuvre de manière proactive les accords de coopération, obtenant ainsi de nombreux résultats positifs dans tous les domaines, dont l'économie et le commerce, contribuant à la stabilité et au développement économique de chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Au cours des sept premiers mois de 2024, le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint 1,1 milliard d'USD, soit une augmentation de 16,7% par rapport à la même période en 2023. Le Laos devient progressivement l'une des principales sources de produits et de matières premières pour la production des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en général, et pour le Vietnam en particulier, a déclaré Kiêu Thi Hang Phuc. En ce qui concerne le tourisme, le Laos est devenu une destination attrayante et prisée par un grand nombre de touristes vietnamiens et internationaux.

Selon le vice-gouverneur de la province de Xiengkhouang, Buangern Humxayaphom, cette foire n'est pas seulement une opportunité de promouvoir l'image du Vietnam et du Laos, de leur peuple et de leur culture, mais aide également à connecter leurs entreprises.

La foire se déroule jusqu'au 25 octobre.

VNA/CVN