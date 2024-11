Vietnam et Laos se préparent pour la 47e réunion du Comité intergouvernemental

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

L'événement a vu la participation du vice-ministre du Plan et de l'Investissement Trân Quôc Phuong, vice-président du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos pour la coopération bilatérale, du vice-ministre du Plan et de l'Investissement du Laos, Viengsavanh Vilayphone, vice-président permanent du Comité intergouvernemental Laos - Vietnam pour la coopération bilatérale, des représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos, des départements et des agences des deux pays.

Lors de son discours, Trân Quôc Phuong a déclaré que le Vietnam accordait toujours de l'importance et de la plus haute priorité à la préservation et au développement des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, les considérant comme un atout inestimable, d'une importance vitale pour la cause révolutionnaire de chaque pays.

Le responsable a déclaré qu'il espérait que dans les temps à venir, les deux parties continueraient à comprendre en profondeur le contenu de l'accord conclu par les hauts dirigeants des deux pays et l'accord sur le plan annuel de coopération entre les deux gouvernements.

Les ministères, les agences et les localités des deux pays s'efforceront de mener à bien l'accord sur le plan de coopération Vietnam - Laos pour 2024 et 2025.

Photo : VNA/CVN

En conséquence, les deux parties doivent renforcer la connectivité et la complémentarité entre les deux économies ; créer un corridor juridique stable et transparent et un environnement favorable ; disposer de mécanismes spécifiques pour les projets clés de sécurité et de défense. Les deux pays visent à atteindre une croissance du chiffre d'affaires commercial de 10 à 15, ainsi qu'à renforcer la promotion commerciale, la marque et les canaux de distribution des marchandises dans chaque pays pour assurer une présence stable et une production durable.

Lors de la réunion, les deux parties ont également discuté de la coopération concernant les importations d'électricité du Laos au Vietnam, l'éducation, la défense, la gestion des frontières, la culture et les échanges entre les peuples.

Les deux parties ont convenu de continuer à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux, de renforcer le rôle de l'ASEAN dans la promotion de la coopération sous-régionale, de lier la coopération sous-régionale au processus de construction de la communauté de l'ASEAN et à l'intégration régionale de l'ASEAN, d'encourager les pays de l'ASEAN et les partenaires extérieurs à la région à investir et à soutenir le développement de la sous-région du Mékong dans des domaines tels que la connectivité des infrastructures, la transition vers les énergies propres, l'adaptation au changement climatique, la réduction de la pauvreté, la transformation numérique et la formation des ressources humaines.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont convenu de deux projets de documents, dont le procès-verbal de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos pour la coopération bilatérale et l'accord sur le plan de coopération Vietnam - Laos pour 2025.

VNA/CVN