Les sociétés de courtage en valeurs mobilières détenues par l'État sont à la traîne

>> ERA Vietnam coopère avec des partenaires singapouriens au Vietnam

>> Poursuivre en justice 54 personnes dans l'affaire de corruption au MAE

>> Hô Chi Minh-Ville et Hanoï parmi les villes les plus dynamiques selon Savills

Photo : Vietnamnet/CVN

Actuellement, les quatre grandes banques publiques - Vietcombank, Vietinbank, Agribank et BIDV - continuent de servir d'extensions efficaces des régulateurs étatiques pour guider le marché financier et mettre en œuvre les politiques monétaires.

Cependant, les filiales de titres de ces quatre grandes banques restent relativement peu remarquables, ce qui laisse un impact limité sur le marché.

Parmi les 10 premières sociétés de courtage en valeurs mobilières par part de marché au troisième trimestre, selon la liste publiée par la Bourse de Ho Chi Minh (HoSE), des noms familiers comme VPS Securities, SSI Securities Corporation, Ho Chi Minh City Securities Corporation et VietCap sont en tête du classement.

Malgré une légère baisse de leur part de marché, les acteurs historiques tels que VNDirect Securities Corporation et MB Securities ont conservé leur statut de top 10, tandis que les nouveaux entrants comme Techcombank Securities et surtout VPS ont dynamisé le marché du courtage, intensifiant la concurrence.

Les entités publiques telles que Vietcombank Securities Company (VCBS), BIDV Securities (BSC), Vietinbank Securities (CTS) et Agribank Securities Corporation (Agriseco), soutenues respectivement par Vietcombank, BIDV, Vietinbank et Agribank, sont particulièrement absentes de cette liste.

Cet écart soulève des questions au sein de la communauté des investisseurs, d'autant plus que les quatre grandes banques, en tant que principales parties prenantes, continuent d'occuper des positions de premier plan dans le secteur bancaire.

Soutenues par les banques mères

Les sociétés de valeurs mobilières publiques ont été créées bien avant la plupart des sociétés de valeurs mobilières privées au Vietnam. Elles ont reçu un soutien complet de leurs banques mères, qui sont des acteurs clés du système financier vietnamien.

Par exemple, BSC, fondée en 1999, a été l'une des deux premières sociétés de valeurs mobilières au Vietnam et la première à être liée à une banque.

CTS et Agriseco ont été créées à Hanoi en 2000 par leurs banques mères. Bien que VCBS ait rejoint le groupe plus tard en 2002, près de deux ans après le lancement officiel de la Bourse de Ho Chi Minh, elle a été fondée par décision du conseil d’administration de Vietcombank.

Ces sociétés de valeurs mobilières publiques ont bénéficié de la réputation de marque de leurs banques mères, de leurs vastes réseaux commerciaux, de leurs ressources humaines de grande qualité et de leurs ressources financières abondantes.

De plus, leurs réseaux de vente et de service, présents dans tout le pays et en constante expansion depuis leur création, ont fourni un avantage stratégique.

Sous-performance

Malgré leur entrée précoce sur le marché et leurs avantages concurrentiels, la croissance de ces filiales de valeurs mobilières n’a pas égalé les réalisations de leurs banques mères.

Les quatre grandes banques ont continué à réussir à façonner le secteur bancaire et ont stimulé la croissance des valeurs mobilières avec des taux de croissance à deux chiffres constants. En revanche, leurs filiales de valeurs mobilières ont eu du mal à suivre le rythme du secteur des valeurs mobilières au sens large.

Ces entreprises n’ont pas réussi à entrer dans le top 10 en termes de parts de marché du courtage.

Leurs fonds propres, essentiels à la croissance, restent modestes, à environ 4,3 billions de dongs ou 169,3 millions de dollars (BSC) (169,3 millions de dollars), 2,5 billions de dongs (VCBS), 2,16 billions de dongs (Agriseco) et moins de 1,5 billion de dongs (CTS).

En comparaison, des entreprises privées comme SSI (près de 20 billions de VND), Saigon - Hanoi Securities (17,1 billions de dongs) et VIX Securities (près de 15 billions de dongs) dépassent de loin ces niveaux de capital, dépassant parfois le capital combiné des quatre entreprises publiques.

Les sociétés de valeurs mobilières publiques sont restées en grande partie à l'écart de la course aux capitaux intense du secteur, qui vise à préparer le passage potentiel du Vietnam au statut de marché émergent. Une telle mise à niveau nécessitera des réserves de capital et une solidité financière suffisantes, en particulier pour les secteurs de croissance clés comme les prêts sur marge et le trading pour compte propre.

Compte tenu de leur assise financière modeste, CTS et Agriseco affichent des bénéfices nets trimestriels de seulement quelques dizaines de milliards de dongs, tandis que VCBS et BSC affichent des résultats légèrement meilleurs avec des bénéfices trimestriels d'environ 100 à 150 milliards de VND, soit environ 10 à 20% des niveaux de bénéfices réalisés par des sociétés de valeurs mobilières privées de premier plan comme SSI, TCBS, VPS et VNDirect.

Des signes de transformation

En prévision d'un éventuel afflux de capitaux provenant d'une mise à niveau des marchés émergents, certaines sociétés de valeurs mobilières publiques commencent à se transformer.

BSC, par exemple, a activement développé son potentiel de croissance et sa qualité. Fin 2022, Hana Securities est devenue le deuxième actionnaire de BSC, en acquérant une participation de 35%. Cette injection de capital a fait passer le capital social de BSC de 1,22 trillion de dongs à 1,88 trillion de dongs, fournissant près de 2,7 trillions de dongs pour financer les activités commerciales.

Au-delà du capital, BSC et Hana lancent de nouveaux projets, notamment des initiatives de transformation numérique et des mises à niveau de l'infrastructure informatique, comme le système de trading KRX (un avantage technologiquesud- coréen) et l'expansion de leur réseau de clients nationaux et internationaux.

Au début de l'année dernière, BSC s'est associée à Edmond de Rothschild, qui fait partie de l'écosystème financier de la famille Rothschild, pour créer une société de gestion de fonds au Vietnam.

Cette joint-venture vise à développer des produits d'investissement optimaux pour les investisseurs vietnamiens, en tirant parti de l'expertise combinée de BIDV, Edmond de Rothschild, Hana Securities et BSC. Cette collaboration est un tremplin pour BSC dans son ambition de devenir la première banque d'investissement à part entière du Vietnam.

CTS a également fait des progrès constants ces dernières années, affichant une croissance constante du trading pour compte propre et des prêts sur marge de 5 à 10% chaque trimestre. Cette société a élargi son portefeuille d'actions cotées à plus de 1.000 milliards de dongs, marquant un record au sein de son groupe de pairs.

VNA/CVN