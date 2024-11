Le Vietnam participe à PLMA's Private Label Trade Show 2024 aux États-Unis

>> États-Unis : pas de taxes antidumping pour les pangas du Vietnam

>> Phùng Duc Tiên travaille avec les conseillers agricoles de nombreux pays

>> Xelex Vietnam lance de nouveaux produits technologiques sur le marché américain

Photo : Kiêu Trang/VNA/CVN

PLMA's Private Label Trade Show, organisé par l’Association des fabricants de marques privées (PLMA), est le salon leader sur le marché américain. Son édition 2024 se déroule du 17 au 19 novembre avec la participation de 1.500 exposants d’une cinquantaine de pays et des milliers de grands détaillants et importateurs. Elle est une occasion pour les marques vietnamiennes d'attirer l'attention des partenaires internationaux.

Le pavillon du Vietnam comprend 21 stands présentant des aliments transformés, des épices traditionnelles, des produits agricoles de haute qualité et des boissons. Les produits tels que le café, les épices naturelles, les fruits secs et les boissons aux herbes du Vietnam ont bien appréciés de partenaires américains grâce à leur qualité exceptionnelle et leur respect aux normes environnementaux, un facteur bien intéressé par les consommateurs d'aujourd'hui.

S’exprimant à la cérémonie d’ouverture, le directeur adjoint du Département de promotion du commerce, Hoàng Minh Chiên, a affirmé que des produits alimentaires et boissons du Vietnam avaient laissé une forte impression sur le marché international.

Selon lui, au cours des dix premiers mois de 2024, les exportations vietnamiennes de ces produits vers les États-Unis ont atteint près de 1,5 milliard d'USD, en hausse de 18,3% sur un an. PLMA's Private Label Trade Show 2024 est une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes de présenter leurs produits et d’établir le partenariat durable sur le marché américain, a ajouté Hoàng Minh Chiên.

VNA/CVN