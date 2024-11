Tây Ninh

La "révolution" de la pensée qui propulse les agriculteurs vers la prospérité

Ces dernières années, Tây Ninh a identifié l'agriculture de haute technologie comme un levier essentiel pour améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité, constituant ainsi un moteur clé de son développement socio-économique. D'ici 2030, la province ambitionne d'avoir environ 9.259 ha d'arbres fruitiers, 900 ha de canne à sucre, 275 ha de riz en production concentrée.

Appliquer les technologies

Le corossol est l'une des cultures les plus connues de Tây Ninh, avec une superficie cultivée de plus de 5.000 ha, concentrée dans les districts de Tân Châu, Duong Minh Châu et dans la ville de Tây Ninh. En moyenne, chaque hectare atteignant l’âge de 2,5 ans donnera 2 récoltes/an. Avec environ 8 tonnes par récole et une fois soustrait les coûts, le bénéfice est d'environ 140 millions de dôngs/ha/an, apportant une vie prospère aux agriculteurs.

Photo : CTV/CVN

S'appuyant sur les atouts locaux et sur l'ambition d'aider les agriculteurs à sortir de la pauvreté, Hà Chi Mang, directeur de la coopérative agricole Thanh Tân Mang Câu (commune de Thanh Tân, ville de Tây Ninh), a constamment mené des recherches et apporté une grande valeur économique à ce fruit.

Selon M. Mang, les agriculteurs de Thanh Tân n'étaient pas encore familiers avec l'application de la technologie dans la production, l'agriculture traditionnelle et la valeur économique qu'elle apporte.

C'est pour cette raison qu'en 2015, M. Mang a créé une coopérative pour aider les gens à cultiver des corossols propres et à améliorer leur vie. Pour prévenir les parasites, M. Mang a fait des recherches sur l'utilisation de pièges pour attirer les insectes. Parallèlement, lui et les membres de la coopérative ont mis en œuvre une méthode consistant à envelopper les fruits pour éviter les dommages causés par les insectes.

Photo : CTV/CVN

"La protection de nos fruits contribue à réduire le nombre de pesticides pulvérisés, augmentant ainsi la productivité et la qualité des produits. Dans le même temps, au cours du processus de soins, la coopérative a appliqué une technologie d'irrigation économe en eau combinée à de la fertilisation, économisant ainsi l'eau, réduisant les coûts et augmentant la productivité", a déclaré M. Mang.

À ce jour, la coopérative des corossols Thanh Tân a obtenu un certificat standard VietGAP pour une superficie de plus de 25,7 ha et continue d'étendre et de développer des zones de production sûres pour les membres et les agriculteurs affiliés, dans le but de produire des produits aux normes biologiques.

Grâce à leur bonne qualité et à leur design, les produits de la coopérative ont été introduits dans les supermarchés et magasins nationaux et exportés vers les marchés étrangers (Thaïlande, Laos, Cambodge, Corée du Sud...). Les produis seront consommés partout où ils seront récoltés.

Pour garantir la production et apporter une valeur économique élevée aux membres, en plus de la production de fruits frais standard, la coopérative a investi dans des machines et des équipements de transformation du fruit qui répondent aux normes en matière de qualité, de sécurité alimentaire et d'hygiène.

En collaboration avec la coopérative Thanh Tân Mang Câu, de nombreuses coopératives de Tây Ninh relient la production entre les entreprises et les agriculteurs pour obtenir des résultats positifs, contribuant ainsi à une hausse des prix des produits et à une vie plus stable et plus déterminée.

Pour exemple, depuis plus de trois ans maintenant, la famille de Lê Van Chon (district de Châu Thành) échappe à la précarité grâce à 1,5 ha de terres agricoles couverts par la Coopérative de production et de services agricoles de Hung Hâu pour la consommation de produits, gagnant ainsi progressivement un revenu stable.

M. Chon a déclaré : "Dans le passé, travailler dans les champs était très dur, surtout lorsque la saison des récoltes arrivait, à cette époque les commerçants n'achetaient que du riz sec. Le plus difficile était de devoir le transporter des champs jusqu'à la maison pour le faire sécher, sans parler de la saison des pluies, où le riz ne séchait pas. Oui, il arrive parfois qu'il faille jusqu'à dix jours pour qu’il sèche et puisse être vendu, ce qui entraîne de nombreuses pertes. Même dans les bonnes années, les prix étaient imposés par les commerçants."

Depuis qu'il a rejoint la Coopérative de production et de services agricoles de Hung Hâu, l'agriculture familiale de M. Chon est devenue moins lourde et les revenus sont également plus élevés.

Hoàng Phu Hâu, président du conseil d'administration de la Coopérative de production et de services agricoles Hùng Hâu, a déclaré que la coopérative reliait la chaîne de valeur et achetait tous les produits à base de riz produits par les membres de la coopérative et répondant aux normes VietGAP, permettant aux agriculteurs de voir leurs bénéfices augmenter de 1 à 1,5 million de dôngs/ha par rapport aux rizières non liées en chaîne.

"Participer à la production de riz tout au long de la chaîne de valeur protège non seulement l'environnement, la santé des agriculteurs et celle des consommateurs, mais également des liens pour améliorer la chaîne de valeur de production dans une direction sûre et durable", déclare le représentant de la coopérative.

Ajouter de la motivation au développement

On peut constater que l'agriculture dans la province de Tây Ninh fait des progrès considérables. Ces derniers temps, Tây Ninh a converti plus de 7.640 ha de cultures inefficaces en arbres fruitiers, augmentant ainsi la valeur des produits obtenus par hectare de culture à 109 millions de dôngs/an.

Photo : CTV/CVN

L'élevage se développe fortement avec un cheptel de plus de 10 millions de bovins et de volailles, continuant de passer progressivement de l'agriculture à petite échelle à l'agriculture industrielle et aux exploitations associées à la biosécurité.

La province a également soutenu la délivrance de 100 codes de zones de culture et de 21 codes d'installations de conditionnement de fruits frais pour l'exportation vers des marchés comme l'UE, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine ; soutenir la certification VietGAP pour 48 installations de production qui sont des coopératives, des groupes coopératifs et des groupes d'associations de production d'une superficie totale de 1.037,19 ha ; 62 établissements d'élevage certifiés VietGAP comprennent 39 élevages de porcs, 22 élevages de poulets et l’élevage de vaches.

Lors d'un récent échange, Gabor Fluit, directeur général mondial du groupe De Heus (Pays-Bas), président de l'Association européenne des entreprises au Vietnam (EuroCham), a eu de nombreuses critiques positives pour Tây Ninh, qui soulignent son emplacement stratégique dans la région économique clé du Sud et son rôle de connexion au marché cambodgien.

Dans les temps à venir, le développement de l'agriculture de haute technologie continuera d'être une direction de développement prioritaire et l'un des fers de lance pour créer des percées stratégiques dans la province de Tây Ninh.

Pour atteindre les objectifs fixés, la province renforcera davantage ses politiques visant à soutenir le développement de la production agricole de haute technologie, telles que le soutien aux intérêts des prêts pour le développement de bonnes pratiques agricoles (BPA), l'agriculture appliquée de haute technologie et l'agriculture biologique ; des politiques visant à soutenir les liens dans la production et la consommation de produits agricoles ; des politiques spécifiques pour encourager les investissements dans l’agriculture et les zones rurales ; des politiques visant à soutenir l’application de bonnes pratiques de production agricole dans l’agriculture et la pêche.

Minh Thu/CVN