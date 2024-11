Vietjet : Promotion spéciale "Green Friday" avec un million de billets à zéro dông

Afin d'offrir aux passagers l’opportunité de vivre des vols écoresponsables tout en contribuant à la protection de l’environnement, la compagnie aérienne vietnamienne de nouvelle génération Vietjet lance sa plus grande campagne promotionnelle de l'année 2024, le "Green Friday".

>> Vietjet : des vols avec 20% de réduction sur les billets Business et SkyBoss

>> Vietjet rouvre ses vols Dà Lat - Cân Tho, Dà Lat - Dà Nang et Dà Nang - Phu Quôc

>> Vietjet SkyJoy reçoit l’ASOCIO DX Award 2024

Photo : VJ/CVN

Ce programme exceptionnel se tiendra du 27 au 29 novembre 2024, avec près d’un million de billets à partir de zéro dông (hors taxes et frais). Ces tarifs promotionnels s’appliqueront sur l’ensemble des liaisons nationales et internationales de Vietjet. Les passagers pourront réserver ces billets via le site officiel www.vietjetair.com ou sur l’application Vietjet Air. Les vols concernés s’étendront du 1er janvier au 22 mai 2025 (sous réserve de certaines conditions).

Conçu pour sensibiliser les voyageurs à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement, le "Green Friday" s'inscrit dans l'engagement à long terme de Vietjet en faveur du développement durable, en accord avec les objectifs ESG (Environnement, Société et Gouvernance).

Photo : VJ/CVN

Avec Vietjet, chaque vol devient une expérience divertissante et inspirante grâce à un équipage professionnel et un service chaleureux. Les passagers auront également l’occasion de savourer des plats vietnamiens emblématiques, tels que le phở Thìn ou le bánh mì, tout en profitant de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d’altitude.

Tân Dat/CVN