Une touriste britannique à la découverte des montagnes du Nord

"En tant que nomade numérique, je suis toujours à la recherche de nouvelles aventures passionnantes. Lors de mes précédentes visites au Vietnam, j'avais entendu d'innombrables histoires sur la boucle de Hà Giang, connue pour être un voyage à la fois dangereux et captivant", partage Hannah Shewan Stevens.

L'aventure conduit les voyageurs dans les régions les plus septentrionales du pays, à 320 km de Hanoï. La boucle de Hà Giang n’est pas un parcours facile et elle peut être dangereuse pour les débutants, souligne Hannah Shewan Stevens. Généralement, la plupart des voyageurs optent pour des visites guidées, mais ces tours imposent un horaire fixe, ce qui limite la spontanéité.

Hannah Shewan Stevens et son compagnon ont donc décidé de louer deux motos et de commencer leur voyage sans guide. Tous deux étant des motocyclistes expérimentés, ils ont démarré avec rien d'autre qu’une carte en papier et leur optimisme. "Nous avons commencé notre voyage remplis à la fois d’anxiété et d’excitation", précise-t-elle.

Le premier jour, ils ont été fascinés par les paysages "surréalistes" qui défilaient à toute vitesse. Elle a pris un café à un point de vue sur la montagne et a passé une heure à admirer le magnifique paysage.

Un mariage en cours de route

Le deuxième jour, en chemin, ils ont découvert un mariage organisé en plein air. "Des habitants vêtus de couleurs vives remplissaient les routes, et leurs rires joyeux piquaient notre curiosité", se souvient-elle. Les deux touristes ont été invités par les locaux. "Tout le monde nous a accueillis à bras ouverts", note la Britannique. Les barrières linguistiques ne posaient pas de problème ; les conversations se faisaient via l’application Google Translate.

Des souvenirs inoubliables

Le troisième jour, les aventuriers ont dû traverser le haut plateau karstique de Dông Van. Pour Hannah Shewan Stevens, ce trajet était cauchemardesque, à chaque mètre parcouru sur le chemin sinueux à flanc de montagne. Elle avait peur de tomber dans la vallée en contrebas. En fin d'après-midi, ils sont arrivés à une cascade cachée près du village de Du Già, où ils se sont baignés. Le soir, ils ont choisi une petite auberge et dormi dans une chambre partagée avec des matelas étendus sur le sol en bois.

Sur la route, Hannah Shewan Stevens a eu un petit accident en prenant un virage serré et en rencontrant un conducteur local. "J'ai dû choisir entre heurter le conducteur ou me jeter de la moto pour éviter une collision. J'ai choisi la seconde option", raconte-t-elle. Heureusement, elle et sa moto n’ont rien eu de grave. Elle a trouvé un mécanicien dans la ville la plus proche qui a réparé ses rétroviseurs gratuitement. Ensuite, ils ont terminé la journée dans un spa pour se relaxer et oublier leurs mésaventures.

Malgré cet incident, le voyage lui a laissé des souvenirs inoubliables. "En conduisant sur des routes de haute montagne, j'avais l'impression de rouler à travers les nuages", conclut-elle.

