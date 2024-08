À Lang Son, voyage mémoriel au site national spécial de Bac Son

Photo : moitruongdulich.vn

Le site national spécial ressemble à un musée en plein air, vivant et inspirant. Il permet de découvrir comment la première cellule du Parti communiste du Vietnam y a vu le jour dans les années 1930, comment elle s’est développée, et comment elle a dirigé la lutte populaire pour les droits civils et démocratiques entre 1936 et 1939.

L’insurrection de Bac Son, en septembre 1940, a marqué le début d’une véritable vague révolutionnaire à travers le pays. Un mois plus tard, une base de guérilla y fut établie, prélude à la création du front Viêt Minh et à la naissance de la troupe de salut national de Bac Son en 1941.

Bac Son a en effet joué un rôle crucial durant la résistance contre les Français, comme l’indique Duong Hông Hanh, cheffe adjointe du Bureau de la culture et de l’information du district:

"Pendant la résistance anti-française, les communautés ethniques de Bac Son se sont unies et ont grandement contribué au mouvement révolutionnaire et à la libération nationale, tant en ressources humaines qu’en matériel", affirme-t-elle.

Le site national spécial de Bac Son, tel qu’il se présente aujourd’hui, fut autrefois une zone de sécurité, abritant de hauts dirigeants et plusieurs unités du Parti. Un poste de liaison y avait été installé pour garantir la fluidité des communications entre le Comité central du Parti et ses antennes locales.

Photo : bvhttdl.gov.vn

Le site comprend 12 vestiges répartis sur le territoire de six communes. Parmi eux, la maison communale de Nông Luc, où se tint la réunion qui décida du déclenchement de l’insurrection de Bac Son. Non loin de là se trouve le poste de garde de Mo Nhài, que les insurgés attaquèrent dans la nuit du 27 septembre 1940. Il n’en reste aujourd’hui que deux fondations rectangulaires en pierre, d’une épaisseur de 1,5 m. À l’époque, l’armée française y avait construit un poste de garde et des bâtiments solides, comme le rappelle Hoàng Thi Chinh, responsable des activités culturelles de la commune de Hung Vu.

"Depuis ce poste de garde, les Français pouvaient observer une vaste zone environnante, incluant les communes de Châu Vu, Vu Lang, Bac Son et Trân Yên. Ce poste se trouvait sur la principale artère routière de la région, ce qui en faisait un point stratégique essentiel", souligne-t-elle.

Dans la forêt de Tam Tâu, Khuôi Noi est le lieu de naissance de la troupe de salut national de Bac Son, l’une des premières unités de l’Armée populaire vietnamienne. Aujourd’hui, seuls subsistent les vestiges d’anciens campements et terrains d’entraînement de ces courageux résistants. Hà Thu Phuong, responsable des activités culturelles de la commune de Vu Lê, nous présente ce site historique.

"Ici, Hoàng Van Thu a remis à la troupe de salut national de Bac Son un drapeau rouge à étoile d’or, brodé par la Ligue des femmes anti-impérialistes de Hanoï pour les maquisards de Bac Son. Sous ce drapeau, Luong Van Tri, le commandant de la troupe de Bac Son, a lu les cinq serments d’honneur de l’équipe", raconte-t-elle.

Le musée de l’insurrection de Bac Son conserve environ 110 objets précieux, notamment des armes utilisées par les insurgés, des équipements permettant de cacher les résistants, ainsi que des objets ayant appartenu aux maquisards et aux responsables du Parti dans la région. Parmi ces responsables figurent des noms marquants de l’histoire tels que Hoàng Van Thu, Truong Chinh, Hoàng Quôc Viêt et Trân Dang Ninh.

VOV/VNA/CVN