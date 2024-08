La coopération touristique entre le Vietnam et la Chine promet de connaître une forte croissance

Photo : VNA/CVN

Le vice-directeur de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam Hà Van Siêu a affirmé qu'après la pandémie de COVID-19, la coopération touristique entre le Vietnam et la Chine s'est considérablement développée.

Le responsable a révélé que l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam enverrait deux délégations de promotion du tourisme en Chine pour participer au China International Travel Mart (CITM) et à l'Exposition touristique Chine-ASEAN.

En même temps, la Chine a continuellement mis en place des politiques d'entrée et de sortie attractives, tout en améliorant la qualité des services touristiques, en diversifiant les modes de paiement et en organisant des événements pour présenter ses attractions touristiques populaires telles que Zhangjiajie, qui a attiré 42 200 visiteurs vietnamiens au premier semestre de cette année.

La Chine, un important marché touristique

Lors d'une conférence de présentation des destinations touristiques de la ville chinoise de Nanning, les participants ont noté qu'au cours des six premiers mois de cette année, la localité chinoise a accueilli 300 groupes de touristes vietnamiens avec plus de 19.000 visiteurs.

Depuis de nombreuses années, la Chine est l'un des principaux marchés touristiques du Vietnam, représentant environ 30% du total des visiteurs internationaux du pays.

Depuis le début de l'année, les itinéraires touristiques entre le Vietnam et la Chine sont très animés. En juin, une ligne de vols charters reliant la ville de Hai Phong au Vietnam à Lijiang en Chine a été lancée, suivie par le lancement des lignes aériennes Hanoï - Haikou et Hanoï - Chongqing. Ces nouvelles lignes ont aidé les agences de voyage des deux parties à exploiter davantage les sources de touristes de leurs pays respectifs.

Photo : VNA/CVN

L'augmentation du nombre de visiteurs entre le Vietnam et la Chine est également due à la coordination étroite entre les agences de voyage des deux pays, en exploitant notamment les destinations accessibles par la route ou par des vols courts.

Pham Tiên Dung, vice-président de Hanoï Unesco Travel Club (HUTC), a estimé que la reprise de la source touristique chinoise serait l'occasion pour faire décoller le tourisme vietnamien. Cependant, il a souligné la nécessité pour les destinations vietnamiennes de cibler un segment plus élevé de visiteurs avec plus de dépenses.

Selon Nguyên Tiên Dat, directeur exécutif d'AZA Travel, a déclaré que les circuits en mer et dans les îles au Vietnam ont toujours été attrayants pour les touristes chinois, en particulier les endroits sûrs avec des coûts raisonnables. Il a estimé que le secteur du tourisme devrait se concentrer sur l'attraction des touristes de grandes villes telles que Pékin et Shanghai qui dépensent souvent beaucoup d'argent pour leurs voyages.

On prévoit que le nombre de voyageurs âgés en Chine dépassera les 100 millions en 2025, ouvrant un marché de 139,3 milliards d'USD par an. Ce fait incite le Vietnam à concevoir des politiques pour attirer ce groupe de visiteurs, ont déclaré les experts.

Ils ont affirmé que pour repositionner le Vietnam comme une destination de luxe au lieu d'une destination à bas prix, il est nécessaire de créer des produits uniques pour encourager les touristes à rester plus longtemps et à dépenser plus, et d'améliorer la qualité des infrastructures pour répondre à leurs demandes.

VNA/CVN