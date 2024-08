Les localités du Sud se préparent à attirer les touristes à l’occasion de la Fête nationale

Avec leur gamme diversifiée de produits touristiques, un climat stable et des infrastructures de transport de plus en plus développées, les destinations côtières et insulaires des régions du Sud-Est et du delta du Mékong devraient attirer les touristes pendant ces vacances.

Les destinations phares comprennent la ville côtière de Vung Tàu, les districts de Côn Dao, Xuyên Môc, Long Diên et Dât Do dans la province de Bà Ria-Vung Tàu, ainsi que les villes de Phu Quôc, Hà Tiên et Rach Gia, et les districts de Kiên Hai et Kiên Luong dans la province de Kiên Giang.

Bà Ria-Vung Tàu, située comme la porte d’entrée de la Mer Orientale pour la région du Sud-Est, est idéale pour les touristes nationaux et internationaux à destination de Hô Chi Minh-Ville, puis de Vung Tàu et Côn Dao. De plus, les touristes des localités voisines du Sud-Est ou du delta du Mékong peuvent facilement rejoindre Bà Ria-Vung Tàu en utilisant divers moyens de transport terrestre et maritime.

Selon Trinh Hang, directeur du Département provincial du tourisme, pour se préparer aux vacances à venir, les stations balnéaires et les destinations de la localité prévoient de compléter et d’innover leurs produits et services, et restent prêtes à offrir des expériences attrayantes à travers de nouveaux produits de villégiature, des services de santé et de bien-être, des activités sportives, des spectacles artistiques et des expériences culinaires distinctives.

Lors des dernières vacances de la fête nationale, la province a accueilli plus de 535.000 touristes, avec un taux d’occupation des hébergements d’environ 80 à 85%. Pour les vacances de cette année, elle espère continuer à attirer un grand nombre de touristes, a-t-il fait savoir.

En même temps, selon le Département du tourisme de la province de Kiên Giang, l’un des nouveaux produits touristiques est le tour en bus à impériale à la découverte de l’île de Phu Quôc, exploité par Sun Group. Ce tour offre aux visiteurs une nouvelle vue de la ville insulaire depuis le pont supérieur. Phu Quôc intensifie également la diffusion pour sensibiliser les prestataires de services d’hébergement, de restauration et de transport adhérant au code de conduite touristique de la ville.

À Kiên Giang également, Hà Tiên, une ville côtière avec de nombreuses attractions touristiques exceptionnelles telles que la plage de Mui Nai, le site touristique de Thach Dong, le site des vestiges de la montagne Da Dung et le marché nocturne de Hà Tiên, décore et aménage des paysages miniatures et des comptoirs de services, créant ainsi de nouvelles caractéristiques pour attirer les touristes.

Dans la région du delta du Mékong, des localités telles que Dông Thap, Bên Tre, Trà Vinh, Vinh Long, Tiên Giang, Cân Tho et Cà Mau ont de nombreuses attractions touristiques associées à des vergers colorés, des jardins de fleurs et de plantes ornementales, des villages rustiques et des habitants sympathiques, offrant aux visiteurs diverses expériences intéressantes.

Pour créer des circuits permettant aux visiteurs d’explorer et de découvrir diverses destinations pendant leurs vacances, les agences de voyages proposent une gamme variée de forfaits touristiques nationaux et internationaux.

Par exemple, le voyagiste Saigontourist propose une série de circuits dans les localités du sud-ouest telles que Tiên Giang, Bên Tre, Trà Vinh, Cân Tho, Soc Trang, Bac Liêu et Cà Mau. Ces circuits visent à présenter aux touristes les paysages pittoresques, les connaissances culturelles et la cuisine distinctive de la région.

Saigontourist propose également des circuits dans la région du Nord-Ouest du pays, où les touristes peuvent admirer les paysages naturels, les champs en terrasses et les hameaux des groupes ethniques minoritaires.

