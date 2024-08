Choisir un circuit adapté à vos conditions pour les vacances de la Fête nationale

>> Augmentation de la fréquence des trains pendant les vacances de la Fête nationale

>> Divers circuits touristiques pour les prochains jours de congés de la Fête nationale

>> Les localités du Sud se préparent à attirer les touristes à l’occasion de la Fête nationale

Selon le représentant de Vietravel Hanoi, à l’occasion de la Fête nationale du 2 septembre de cette année, les circuits courts nationaux à Dà Nang, Nha Trang, Phu Quôc, Dà Lat gagnent en popularité. Ces destinations attirent les visiteurs non seulement par leur beauté naturelle, mais aussi par le fort développement de leur réseau d’hôtels et de stations balnéaires haut de gamme, adaptés aux besoins des touristes.

De nombreux clients choisissent néanmoins de réserver des circuits internationaux de courte durée vers des pays d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, Singapour, le Cambodge, Bali (Indonésie) ou des circuits en Chine (Zhangjiajie - Fenghuang Guzhen ; Lijiang - Shangrila...), au Japon, en République de Corée ou encore à Taïwan (Chine) pour une durée d'environ quatre à six jours. "Cela s'explique principalement par le fait que la période de vacances de quatre jours convient à des circuits courts et à des coûts raisonnables. En outre, des procédures d'entrée faciles et de voyage à prix raisonnables sont également des facteurs importants", a déclaré le directeur adjoint de Vietravel Hanoï, Pham Van Bay.

Selon Vietravel Hanoï, à la mi-août, environ 80% des sièges étaient déjà réservés, avec seulement 20% de sièges restants pour des circuits nationaux et des destinations en Asie du Sud-Est ne nécessitant pas de visa ou en Asie du Nord-Est avec un délai de préparation de visa de seulement 7 à 10 jours comme c’est le cas pour le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine). Le nombre de touristes réservant des circuits en 2024 a d’ores et déjà atteint le même niveau qu'à la même période en 2019.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Les prix des voyages à cette période ont légèrement augmenté, de 5 à 10% en moyenne par rapport à 2023. Les principales raisons de ce changement sont les suivantes : l'inflation et l'augmentation des coûts de service engendrant la hausse des prix de transport, d'hébergement et de restauration. La demande touristique, elle aussi en augmentation en raison de la durée des vacances créant des conditions propices pour de nombreuses personnes à planifier leur voyage, augmentant par conséquent les coûts d'exploitation et le prix des de matières premières, en particulier du carburant et des services associés.

Dans le même temps, Lê Công Nang, PDG de WonderTour, a lui aussi déclaré que de nombreux touristes réservaient des circuits internationaux. Parmi ceux-ci, les circuits en Thaïlande (Bangkok - Pattaya), à Singapour, en République de Corée (Séoul - Île de Nami) et au Japon (Tokyo - Kyoto - Osaka) sont choisis par de nombreuses personnes grâce à la combinaison de modernité et de tradition, et à de nombreux sites célèbres et attractifs comme par exemple, les marchés nocturnes animés de Bangkok et Pattaya ; les jardins géants de la baie de Singapour; les paysages magnifiques en toute saison sur l'île de Nami à Séoul et le patrimoine culturel unique du Japon. Autant de destinations attrayantes pour les touristes qui souhaitent découvrir une nouvelle culture et une nouvelle cuisine.

Selon Lê Công Nang, les prix des voyages impliquant des trajets aériens sont actuellement élevés en raison de billets d'avion encore couteux et ne montrant aucun signe de baisse, en particulier lors des grandes fêtes telles que la Fête nationale. La raison en est que la demande touristique accrue pendant les vacances engendre la hausse du prix des billets d'avion et donc une augmentation des coûts d'organisation des voyages, elle même affectant directement le coût des circuits.

Photo : VNA/CVN

Pour les itinéraires nationaux, selon l'évaluation des agences de voyages, outre les circuits vers les zones côtières magnifiques, les itinéraires vers des destinations montagneuses sont également le choix de nombreux touristes. Parmi ces destinations, on ne peut ignorer Dà Lat, son climat frais et son paysage poétique. Au Nord, les circuits d’exploration du Nord-Est ou du Nord-Ouest comme Sa Pa, Hà Giang et Cao Bang sont choisis en nombre pour l'expérience culturelle unique qu’ils constituent et la nature majestueuse qu’offrent ces régions.

Maintenir la qualité des services

Selon les sociétés de services touristiques, la Fête nationale du 2 septembre constitue le dernier pic du tourisme intérieur cette année. Après cela, ce sera la haute saison du tourisme international. La plupart des sociétés conviennent que les grands programmes promotionnels seront peu nombreux, mais qu'elles maintiendront la qualité de services.

Vu Thê Binh, président de l'Association vietnamienne du tourisme, a déclaré : "Si avant l'épidémie de COVID-19, le tourisme national a attiré les touristes par les campagnes de promotion, suite à l'épidémie, le secteur touristique opte pour une stratégie d’amélioration de la qualité des services et de création de nouveaux produits touristiques. Les agences de voyage ont notamment convenu de maintenir le prix actuel et d'augmenter les +valeurs ajoutées+ en faveur des touristes. Ce sera l’orientation du développement du tourisme dans un avenir proche".

Quant à Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, il a déclaré que son établissement et d'autres unités promeuvent la communication numérique tout comme ils se concentrent sur la promotion de destinations susceptibles d’attirer les touristes sur les principaux marchés tels que l’Asie du Nord-Est, la Chine et l’Inde.

Photo : VNA/CVN

En outre, le tourisme vietnamien promeut également la communication sur les politiques de visa préférentielles avec certains marchés touristiques internationaux afin d'accueillir davantage de visiteurs pendant la haute saison touristique internationale, à la fin de cette année. La promotion et la communication seront particulièrement mises en avant lors du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville qui aura lieu du 5 au 7 septembre.

Plus précisément à partir du 15 août 2023, le Vietnam augmentera l’autorisation de séjour temporaire de 15 à 45 jours pour les citoyens de 13 pays bénéficiant d'une exemption de visa unilatérale, dont : l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, la Russie, le Japon, la République de Corée, le Danemark, la Suède, le Norvège, la Finlande et la Biélorussie. Le Vietnam applique également l’octroi de visas électroniques aux citoyens de tous les pays et territoires dans 13 aéroports, 13 postes frontaliers et maritimes ainsi que 16 postes frontaliers terrestres. La durée de séjour temporaire passe de 30 jours à 90 jours et le visa est valable pour des entrées multiples.

"La nouvelle politique permet aux touristes d'économiser du temps et des efforts lors de la demande de visa, créant ainsi une grande attraction pour le tourisme vietnamien", a commenté Pham Hai Quynh, directeur de l'Institut de développement du tourisme en Asie.

Hoàng Lan/CVN