Lancement du projet de formation et de sensibilisation sur le tourisme durable

L’Université de Hanoï et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont lancé vendredi 23 août dans la capitale le projet "Formation et sensibilisation dans le domaine du tourisme durable au Vietnam".

>> Accroître l’indépendance économique des femmes des minorités ethniques

>> Les touristes vietnamiens se tournent de plus en plus vers le tourisme durable

>> La province de Lào Cai en marche vers un tourisme durable et prospère

>> Hoà Binh : cap sur un tourisme durable

Le Vietnam, riche en patrimoine culturel, naturel et historique, attire des voyageurs du monde entier, faisant du tourisme un secteur clé de son économie. Cependant, les pratiques touristiques actuelles ont des répercussions négatives sur le plan social, environnemental et culturel. Il est donc essentiel de promouvoir un tourisme plus durable et plus responsable.

"Dans le cadre de sa programmation 2024-2027, l’OIF a initié un nouveau projet portant sur la promotion du tourisme durable, qui sera d'abord déployé dans les pays membres de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique, de l’Océan indien, au Cap Vert et en Afrique du Nord. Ce projet contribuera à faire du tourisme durable un pilier du développement dans les pays francophones ciblés. Son ambition est d’accroître la résilience et l’autonomisation des populations afin de faire face aux défis environnementaux, climatiques, économiques et sociaux liés au développement du tourisme. L’OIF veillera en particulier à soutenir une activité économique génératrice d’emplois et de revenus auprès des jeunes et des femmes, tout en capitalisant sur les approches de formation et d’insertion professionnelle", a déclaré Ibrahima Dabo, spécialiste de programme de la Représentation de l'OIF pour l’Asie et le Pacifique, lors de la cérémonie de lancement du projet.

Il a souligné : "Au Vietnam, l’OIF, par le biais de sa Représentation pour l’Asie et le Pacifique - REPAP, collabore avec l’Université de Hanoï pour le lancement de ce projet".

Quelques 400 étudiants bénéficiaires

Le projet "Formation et sensibilisation dans le domaine du tourisme durable au Vietnam", d’août à septembre 2024, est destiné à environ 400 étudiants en langue étrangère, y compris le français.

Il se compose de deux activités principales.

La première consiste en des formations de sensibilisation des jeunes au tourisme durable à Hanoï (Nord) ; Huê (province de Thua Thiên Huê), Dà Nang (Centre) et Hô Chi Minh-Ville (Sud), d'août à septembre, avec la participation d’étudiants de l’Université de Hanoï, de l’Université nationale de Hanoï, de l’Université de Dà Nang, du Collège de tourisme de Huê, de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville. L’objectif est d’améliorer la compréhension des étudiants sur les principes et pratiques du tourisme durable, d'encourager des comportements éco-responsables et de favoriser leur participation à des initiatives locales de développement durable.

La formation comprendra deux cours en présentiel, une visite de terrain et une séance de restitution - bilan dédiée à la présentation des observations et des projets développés par les étudiants, ainsi qu’à l'évaluation des acquis.

La deuxième est une table-ronde combinée avec un forum d’emploi lié au tourisme durable, prévu en septembre à Hanoï. L’objectif est de partager des expériences en matière de tourisme durable entre experts, entreprises, jeunes et professeurs ; de créer un espace d’échange entre les voyagistes et étudiants désireux de se lancer dans le tourisme durable.

"Les étudiants en tourisme ont réellement besoin de mettre à jour leurs connaissances dans ce domaine où le développement durable fait partie des savoirs indispensables, a affirmé Nguyên Thi Cuc Phuong, vice-rectrice de l’Université de Hanoï. Dans les formations, il y a non seulement des professeurs spécialisés dans le secteur touristique qui apportent de la théorie, mais aussi des professionnels du voyage qui apportent des connaissances tirées de leur expérience. En outre, les étudiants effectueront une excursion sur le terrain et participeront au forum d’emploi liés au tourisme. C'est une excellente formule de formation".

Pour Vu Van Tuyên, directeur de l’Agence de voyage Travelogy et formateur du projet sur le tourisme durable, "c’est un projet stratégique". Car ces dernières années, le tourisme vietnamien ainsi que celui d’autres pays du monde ont rencontré de nombreuses difficultés en raison de l’épidémie de COVID-19. Même les étudiants en tourisme qui terminent leurs études sont confrontés à de nombreux obstacles pour trouver un emploi.

"Début 2022, le tourisme a rouvert et le Vietnam se révèle être une destination sûre et extrêmement attractive. Au cours des six premiers mois de cette année, le nombre de touristes internationaux a atteint plus de 8,83 millions, soit une hausse de 58,4% par rapport à la même période de 2023 et de 4,1% par rapport à la même période de 2019. Le nombre de touristes nationaux a atteint 66,5 millions. Cela signifie également que les opportunités de trouver un emploi sont énormes", a-t-t partagé.

"Les activités du projet visent à favoriser l’insertion professionnelle des étudiants dans ce secteur en plein essor", a conclu le représentant de l’OIF.

Texte et photos : Quê Anh/CVN