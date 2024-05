Les touristes occidentaux affluent à la découverte du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le 23 mai, la plateforme de réservation en ligne Agoda a publié un rapport extrait des données de recherche d'avril sur les réservations pour juillet-août.

Le Vietnam s’avère être la troisième destination d’Asie à la croissance la plus rapide en termes de recherches d'hébergement, avec une augmentation de 66 % des recherches des visiteurs européens par rapport à la même période de l'année dernière.

Hô Chi Minh-Ville, Hôi An et Nha Trang sont les trois destinations du Vietnam les plus recherchées par les touristes européens. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Espagne sont quant à eux les cinq pays dont l’index de recherches sur le Vietnam est le plus conséquent.

Les trois destinations en question rassemblent tous les éléments de vacances idéales, faites de détente, d’aventure et de culture, selon Agoda.

Destination de vacances d'été

Vu Ngoc Lâm, directeur national d'Agoda Vietnam, a commenté : "L'augmentation des recherches sur le tourisme au Vietnam par rapport à l'année dernière montre l'attrait croissant des touristes européens pour le pays. Le fait que de plus en plus de touristes européens choisissent le Vietnam comme destination de vacances d'été est très bon signe".

Photo : VNA/CVN

En termes de taille de marché, la République de Corée recense le plus grand nombre de touristes arrivant au Vietnam avec 1,6 million de visiteurs (soit 25,8% du total des touristes étrangers au Vietnam).

Par ailleurs, le marché européen continue également de croître fortement, jusqu'à 63,8% grâce à l’expansion de la politique d’exemption de visas en vigueur depuis mi-août 2023.

Si l'on considère le marché asiatique dans son ensemble, selon les statistiques d'Agoda, les recherches d'hébergement effectuées par les touristes européens en avril et en vue de voyages en Asie cet été ont augmenté de 52%.

C’est la Malaisie qu’on trouve en tête des recherches faites sur l’Asie par des visiteurs européens, avec une augmentation de 89% des recherches. Le Japon arrive en deuxième position avec un taux de croissance de 71% par rapport à l'année dernière. Le Vietnam se classe troisième avec une croissance du volume de recherche de 66%.

Hoàng Lan - Minh Vi/CVN