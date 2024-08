Exploration captivante : trois mois de découvertes au Vietnam pour un touriste anglais

"En voyant les immeubles et les gratte-ciels illuminés la nuit, ainsi que les flux incessants de véhicules, je savais que je ne manquerais pas de sujets intéressants à capturer à travers mon objectif", écrit Harry Bradley, partageant une série de photos sur la beauté nocturne de Hô Chi Minh-Ville sur son compte Instagram @harrybradleyphoto.

Photo : NVCC/CVN



Après un voyage merveilleux de 45 jours à travers le Vietnam, Harry a décidé de modifier son itinéraire en Asie. Un mois plus tard, il était de retour au Vietnam pour un second séjour de 45 jours.

"J'ai été attiré au Vietnam par sa nature verdoyante, ses rizières et ses plages magnifiques. Au cours de ce périple, j'ai eu la chance de découvrir encore plus de merveilles", partage le voyageur.

Il est séduit par la diversité du Vietnam

Photo : Harry Bradley/CVN

Avant de venir au Vietnam, Harry ne savait pas à quoi s'attendre.

"Avant d'arriver au Vietnam, j'avais voyagé en Asie pendant deux mois. J'avais déjà remarqué les différences par rapport à mon pays natal. En arrivant au Vietnam, j'ai ouvert mon cœur complètement", confie-t-il. Il continue en soulignant qu'il a été immédiatement submergé par les innombrables choses intéressantes que ce pays a à offrir. "Je me suis tout de suite senti accueilli ici et j'étais à l'aise pour explorer ce pays", ajoute-t-il.

Photo : Harry Bradley/CVN

Passionné par la photographie artistique, Harry Bradley apprécie énormément la diversité du Vietnam, une source d'inspiration inépuisable pour ses photos. "Je suis véritablement tombé amoureux du Vietnam et j'ai passé trois mois au total à explorer le pays et à découvrir des endroits incroyablement intéressants avec mon appareil photo. J'adore la culture, la cuisine, la gentillesse des Vietnamiens ainsi que la diversité naturelle du Vietnam. Il y a tant d'endroits magnifiques pour prendre des photos", partage-t-il.

Selon Harry, le Vietnam offre tout, des maisons anciennes aux jungles, aux montagnes, aux rizières, aux dunes de sable et aux plages. De plus, les conditions climatiques sont extrêmement variées.

Photo : Harry Bradley/CVN

Il y a trois ans, Harry Bradley a commencé à s'intéresser à la photographie. Depuis, cet art est devenu sa passion et il en a également fait son métier. En début d'année, Harry a décidé de quitter son travail dans le secteur de la construction pour consacrer tout son temps au tourisme et à la photographie.

Harry ne parvient pas à choisir une destination préférée au Vietnam. Cependant, Sa Pa (Lào Cai) et Ninh Binh au Nord, ainsi que Mui Ne (Phan Thiêt) au Centre, lui offrent les plus belles opportunités de photographie.

"Mes trois endroits préférés au Vietnam sont Sa Pa, qui offre d'incroyables randonnées à travers les montagnes et les rizières en terrasses. Ensuite, il y a Mui Ne, connu pour ses dunes de sable, ses villages de pêcheurs et ses magnifiques plages. Et en troisième position, Ninh Binh - un endroit avec la chaîne de montagnes la plus unique que j'aie jamais vue. Il suffit de se promener dans cet endroit pour ressentir des impressions indescriptibles", s'enthousiasme le voyageur.

Photo : Harry Bradley/CVN

À la fin de ses trois mois de voyage au Vietnam, Harry a publié près de 300 photos de ce pays sur son compte Instagram. Ces images ont ravivé les souvenirs chez de nombreuses personnes qui ont visité le Vietnam, tandis que pour d'autres, elles ont suscité l'envie de découvrir ce pays.

"Comme une peinture ! J'y viendrai un jour, c'est certain !", commente une personne en voyant une photo des rizières en terrasses à Sa Pa.

"Les photos de Mui Ne sont magnifiques. Le paysage nocturne est féerique avec les lumières des bateaux de pêche", remarque un autre.

"Pour moi, voir des photos des montagnes de Sa Pa, des matins à Hôi An et des couchers de soleil sur les dunes de sable de Mui Ne me remplit de bonheur. Ces photos ravivent les moments précieux que j'ai capturés et permettent aux autres de ressentir l'ambiance magique de ces lieux", exprime Harry Bradley avec espoir.

Vân Anh/CVN