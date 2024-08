Une destination incontournable de Bac Giang, comparée à "un Dà Lat miniature"

Avec sa beauté sauvage et son atmosphère agréable, la zone de steppe du district Luc Ngan et son lac dans la forêt de la province de Bac Giang (Nord) est devenue une destination attrayante pour les touristes amateurs de trekking, de chasse aux nuages et d'espaces verts frais comme un "Dà Lat miniature".