Divers circuits touristiques pour les prochains jours de congés de la Fête nationale

Les congés de la Fête nationale (2 septembre) de cette année dureront quatre jours, aussi les entreprises touristiques ont-elles proposé de nombreuses visites attrayantes. Les destinations internationales à courtes distances sont les plus populaires.

>> Vietnam Airlines offrira un demi-million de sièges pendant les vacances de la Fête nationale

>> Augmentation de la fréquence des trains pendant les vacances de la Fête nationale

>> Vietjet : 25.000 sièges de plus pour la Fête nationale

Selon les statistiques, les dix destinations internationales que les touristes vietnamiens privilégient dans leurs recherches en ligne pour ces vacances sont Bangkok (Thaïlande), Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée), Kuala Lumpur (Malaisie), Singapour, Hong Kong et Taipei/Taïwan (Chine), Sydney (Australie), Bali (Indonésie), Chiang Mai (Thaïlande).

Photo : VNA/CVN

La Chine est la destination dominante car les prix sont compétitifs par rapport à de nombreuses autres destinations internationales, voire très compétitifs par rapport aux destinations nationales.

Un représentant d'un voyagiste situé dans l'arrondissement de Dông Da à Hanoï a déclaré que son entreprise avait enregistré une augmentation du nombre de touristes vietnamiens voyageant en Chine à l'occasion de la Fête nationale par rapport à l'année dernière. En partie à cause de l'augmentation des tarifs aériens intérieurs et des coûts des services pendant ces congés, de nombreux touristes ont tendance à choisir des circuits en Chine par voie aérienne et routière en raison des bons prix.

Les destinations nationales ont également enregistré un bon niveau d'intérêt de touristes vietnamiens qui, selon la plateforme de voyage en ligne Booking, ont tendance à choisir des destinations proches, garantissant deux facteurs : détente et exploration.

Varun Grover, directeur national de Booking.com au Vietnam, a déclaré que les touristes vietnamiens recherchent des vacances nationales et internationales pouvant combiner une variété d'expériences, allant des activités d'exploration de la culture en passant par le repos dans des stations balnéaires paisibles en montagne ou au bord de la mer.

Les dix destinations intérieures les plus recherchées par les touristes vietnamiens lors des prochaines vacances sont Dà Lat, Dà Nang, Vung Tàu, Nha Trang, Hô Chi Minh-Ville, Hôi An, Hanoï, Phan Thiêt, Sa Pa et Huê.

Les statistiques montrent que de nombreux hôtels à Huê, Mui Ne, Nha Trang, Vung Tàu, Tuy Hoa et Dà Lat enregistrent un bon taux d'occupation des chambres pendant les prochaines vacances.

De nombreuses localités du pays préparent de manière proactive les installations et les ressources humaines pour accueillir les touristes.

À Thai Nguyên, de nombreuses destinations s'engagent à réduire les prix d'entrée et des services de 10 à 20%, voire 30 à 40%. À Nghê An, les destinations touristiques disposent de ressources suffisantes et organiseront de nombreuses activités pour attirer les touristes.

VNA/CVN