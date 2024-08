Quatre nouvelles destinations touristiques de Hanoï

Le Comité populaire de Hanoï vient de décider de reconnaître quatre destinations touristiques : les temples Quan Thanh et Voi Phuc, les sites touristiques Dao Ngoc-Truc Bach et Kim Lan.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Suite à la demande du Comité populaire de la capitale, le Comité populaire de l’arrondissement de Ba Dinh se charge de gérer, d’exploiter et d’aménager au mieux Dao Ngoc-Truc Bach et les temples Quan Thanh et Voi Phuc. Le site de Kim Lan est, quant à lui, géré par le Comité populaire du même nom dans le district de Gia Lâm, en banlieue.

Quan Thanh et Voi Phuc, des lieux de culture religieuse

Le temple Quan Thanh, au 190 rue homonyme (arrondissement de Ba Dinh) est situé à côté du lac de l'Ouest. Avec les pagodes Kim Liên et Trân Quôc, ces trois sites touristiques permettent de créer une harmonie dans l'architecture paysagère et la culture religieuse de toute la région nord-ouest de Hanoï.

Aujourd'hui, le temple Quan Thanh est un lieu important pour les activités culturelles et religieuses de la population de la capitale. Dans le même temps, ce lieu est également extrêmement populaire auprès des touristes.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Le temple Voi Phuc, au 362 rue Kim Ma, quartier Ngoc Khanh (arrondissement de Ba Dinh) est un vestige spécial au niveau national. Situé au bord du lac Thu Lê, près du zoo de Hanoï, Thang Long Tây Trân, ou temple dédié au prince Linh Lang, génie gardien de l’ouest de l’ancienne Citadelle de Thang Long, également appelée Voi Phuc (Éléphants agenouillés), est l'un des lieux de distraction les plus connus de la capitale.

Il a été construit sous le règne du roi Ly Thai Tông (1028-1054). Historiquement, le temple Voi Phuc était considéré comme un territoire sacrée à l’ouest de la citadelle de Thang Long. Aujourd'hui, ce site touristique est en cours de rénovation, dans l'esprit de préservation de l'identité culturelle nationale.

En face du temple trônent deux éléphants à genoux, d'où le nom de Voi Phuc donné par les habitants locaux. Chaque année, une fête du temple est organisée du 9e au 11e jour du 2e mois lunaire pour célébrer les mérites de Ling Lang.

Malgré les vicissitudes historiques et les restaurations successives, le temple Voi Phuc a conservé son ancienne et belle architecture. Il est devenu un des hauts lieux touristiques de la capitale.

Photo : CTV/CVN

Dao Ngoc-Truc Bach, destination gastronomique

Dao Ngoc-Truc Bach, dans le quartier Truc Bach (arrondissement de Ba Dinh), est considérée comme une pierre précieuse au cœur de Hanoï et une nouvelle destination attirant un grand nombre de touristes. Les visiteurs peuvent se promener le long d’une rue piétonne bordée d'arbres, explorer les riches stands culinaires et profiter de l'atmosphère nocturne animée.

Kim Lan, berceau de la céramique

Le village de Kim Lan, près de Hanoï, est l’un des berceaux de la production de céramiques de l’ancienne capitale Thang Long. Les mains expertes de ses artisans transforment la terre en produits utiles et esthétiques, dont la notoriété dépasse les frontières vietnamiennes.

Photo : CTV/CVN

Le village ancien de céramique Kim Lan se trouve à une trentaine de kilomètres du centre de la capitale. Rattaché à la capitale par le district de Gia Lâm, il est bordé, au sud, par le village de Bat Tràng, lui aussi spécialisé dans ce métier. C’est l’un des centres de production de céramiques les plus célèbres du pays.

Les céramiques des villageois de Kim Lan sont réputées pour leur côté pratique : boites à cure-dents, pots de fleurs, grands vases, mais aussi tuiles décoratives et autres matériaux de construction ornent les étals des artisans-commerçants.

Des chercheurs de l’Institut d’archéologie du Vietnam, notamment feu l’archéologue japonais Nishimura Masanari, ont découvert que Kim Lan était déjà un grand centre de poterie du XIIIe au XVe siècle.

Ces objets arborent pour l’essentiel le style de la dynastie des Trân (1225-1400). Des vestiges de fours de poteries, un atelier de sucrerie et une construction architecturale y ont également été découverts.

La céramique de Kim Lan reste aujourd’hui fidèle à son passé, avec la fabrication de produits ménagers et de construction comme les briques et des tuiles pour l’édification de temples et pagodes.

Ky Duyên/CVN