Signature d’un accord entre Saigontourist et Dusit Thani

Le programme de coopération se concentre sur des domaines clés, notamment la promotion de la coopération dans le développement du tourisme, la promotion des investissements, le développement de produits et services touristiques, le marketing, l’organisation d’événements, la formation des ressources humaines dans le secteur touristique, ainsi que la coopération dans l’exploitation, l’échange de ressources clients et l’échange d’expériences pratiques.

Les deux parties chercheront également à exploiter les opportunités de développement hôtelier au Vietnam et en Thaïlande.

“La signature d’un accord de coopération avec un groupe touristique thaïlandais de premier plan, qui possède une vaste expérience dans l’environnement commercial international, apportera de nombreux avantages concrets aux deux sociétés. Je crois également que, grâce à la coopération étroite et au grand potentiel, les deux parties connaîtront un succès exceptionnel dans le développement de l’industrie du tourisme, contribuant ainsi au développement socio-économique du Vietnam et de la Thaïlande”, a déclaré Truong Duc Hùng, directeur général du groupe Saigontourist, lors de la cérémonie de signature.

Selon l’accord, Saigontourist et le groupe Dusit Thani coordonneront leurs efforts pour promouvoir et commercialiser leurs services touristiques auprès de clients potentiels. Ils échangeront des connaissances techniques, des expériences et des pratiques opérationnelles pour améliorer la qualité et l’efficacité des services touristiques au Vietnam et en Thaïlande.

Les deux parties organiseront conjointement des programmes de recherche pour explorer et développer de nouveaux marchés. Elles prévoient de coopérer dans l’organisation d’événements, de festivals et de salons touristiques au Vietnam, en Thaïlande et dans d’autres pays. Elles se coordonneront également dans la création et la fourniture de forfaits promotionnels et l’utilisation mutuelle des services de Dusit Thani et de Saigontourist.

Pionniers dans le domaine du tourisme

Les deux sociétés coopéreront dans la formation du personnel et le développement d’activités touristiques, de programmes d’échange d’étudiants et d’enseignants, ainsi d’échanges académiques et professionnels dans le domaine du tourisme. Elles accompagneront et parraineront des activités et des programmes événementiels pour promouvoir les destinations touristiques au Vietnam et en Thaïlande, ainsi que les produits et services touristiques de Dusit Thani et de Saigontourist.

Dans les années à venir, les deux sociétés se concentreront sur l’exploitation et l’optimisation des opportunités de développement d’hôtels et de centres de villégiature au Vietnam et en Thaïlande, en tirant parti de leurs atouts dans des domaines de services clés.

Créé en août 1975, Saigontourist, après 49 ans de formation et de développement, est une entité relevant directement du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Il gère actuellement plus de 100 hôtels et centres de villégiature, restaurants, agences de voyages, zones de divertissement, écoles de formation touristique, centres d’exposition, de conférences, de séminaires, terrains de golf, et dispose de sa propre chaîne de télévision par câble.

Dans le but de renforcer le développement de la marque et d’élargir la portée de ses relations pour augmenter la valeur de ses principaux domaines d’activité, Saigontourist a été pionnier dans la mise en œuvre de nombreux programmes de coopération importants avec des partenaires stratégiques, tant au niveau national qu’international.

Avec plus de 75 ans d’expérience dans l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie, Dusit Thani est l’une des marques les plus prestigieuses en Thaïlande et en Asie du Sud-Est. Depuis son siège social situé au bâtiment 319 Chamchuri Square, dans le district de Pathumwan à Bangkok, le groupe a développé une chaîne d’hôtels, de centres de villégiature et de services touristiques haut de gamme à l’échelle mondiale, réputés pour leur haute qualité, leur raffinement culinaire et leur cadre exceptionnel. En outre, Dusit Thani possède un réseau d’écoles internationales d’hôtellerie-restauration de premier plan.

La Thaïlande est l’une des destinations de voyage préférées des touristes vietnamiens, en raison de sa proximité géographique, de sa riche culture et histoire, de sa cuisine unique, de ses paysages naturels magnifiques et de sa population accueillante.

En 2023 et au premier semestre 2024, Saigontourist a emmené 15.400 touristes vietnamiens à la découverte des principales attractions de Thaïlande, notamment Bangkok, Pattaya, Chiang Mai et Phuket.

